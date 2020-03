Den zoustännege Ministère wäert nach eng Matdeelung maachen, ier déi repressiv Phas ufänkt

De Strecke-Radar, deen zanter Enn vum leschte Joer op der N11 tëscht dem Waldhaff a Gonnereng installéiert ass, wäert geschwë richteg funktionéieren. De Radar, deen d'Duerchschnëttsvitesse iwwer eng Distanz vun 3,9 Kilometer moosst, war zanter Enn vum leschte Joer an enger Testphase. Den Ament leeft d'Homologatioun duerch den nationalen Zertifikatiounsbüro SNCH.

Am Abrëll kéint de Radar dann autoriséiert sinn an dann heescht et oppassen. Et gëllt Vitesse 90 op dëser Plaz fir Autoen a 75 fir Camionen.