An zwou verschiddene Chamberkommissioune stoung en Donneschdeg de Bau vum Contournement zu Dippech Gare um Ordre du Jour.

Thema vum Dag "Dippecher Contournement" / Nadine Gautier

De Frust bei de Leit, déi all Moien iwwert d’Dippecher Gare fueren, et sinn dat eng 10.000, dierft ganz grouss sinn. De Bau vum Dippecher Contournement kritt jo Verspéidung. Bal e Joer verléiert een, well eng aktuell Ëmwelt-Autorisatioun feelt. Zwar krut een déi zanter 2010 am Ofstand vun all zwee Joer. 2018 huet Ponts et Chaussées awer nom Auslafe vergiess se nach emol beim Ëmweltministère am Delai ze verlängeren, et huet een dat zwee Méint ze spéit gemaach. D’CSV huet en Donneschdeg de Moien an der Chamberkommissioun vun der Ëmwelt däitlech Wierder fonnt, wéi si dat fënnt.

Déi Chrëschtlechsozial hätten en Donneschdeg de Moien zwar Äntwerten op hir Froe kritt, mä de Gilles Roth bedauert dat, wat een do ze héiere kritt huet. Hie schwätzt vun Zitat "staatlecher Schlamperei".

Gilles Roth: Hei ass awer schonns zanter 2012 bekannt, datt eng Vulleschutzzon op deem Gebitt, oder Deelweis op deem Gebitt vum Contournement läit, ouni datt an deem gréngen Héichhaus een Zerwiss mat deem aneren Zerwiss geschwat huet.

D’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg wollt déi Ausso net esou stoe loossen an akzeptéiert net, datt alles op den Ëmweltministère gedréckt gëtt. Wat d’Kommunikatioun tëscht de Ponts et Chaussées an dem Ëmweltministère ugeet, gëtt et zanter 2014 eng enk Kollaboratioun. A wat de Projet vum Contournement konkret ugeet.

Carole Dieschbourg: "Mir si mat der Zäit weidergaangen. Mir hunn een neit Ëmweltimpakt-Etüd-Gesetz een neit Naturschutzgesetz. Mir hu Responsabilitéit vis-à-vis vun eise Leit, a lo hu mir d’Responsabilitéit bei engem Projet, wou d’Expropriatioun fir den Terrain ze kréien ee grousse Problem war, deen iwwer Jore geschleeft huet. Zanter 2005 ass de Projet am Gaangen. A lo geet et drëms ee juristesch korrekte Projet ficeléieren, wou mir och rezent Donnéeën hunn, déi och beleeën, datt den Impakt op d’Natura2000 Zon den Impakt net ze grouss ass."

Elo emol soll eng Etüd gemaach ginn, fir ze kucken, wéi eng Villercher iwwert d’Gebitt fléien. Déi soll vu Mäerz bis Oktober kënne gemaach ginn. No der Summervakanz ass et de Lancement vun enger ëffentlecher Consultatioun. De Minister fir d'Travaux publics François Bausch.

De Minister fir d'Travaux publics François Bausch: "Da wäerte mir am Dezember den Dossier, wat d'Geneemegungsverfaren ubelaangt, kënnen ofschléissen. Esou datt mir am Januar 2021 d’Ausschreiwunge kënne lancéieren. Déi dauere 7-8 Méint. Enn 2021 soll ee mam Chantier reell kënnen ufänken."

2024 soll dann d’Strooss opgoen. A bis dohinner stinn d’Leit nach ëmmer am Stau? Fir den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser bleift et onverständlech, datt d’Situatioun net duerch aner Iwwergangs-Optiounen entlaascht gëtt.

Fernand Kartheiser: "Ech hat elo an der Reunioun nach proposéiert eng provisoresch Bréck dohinner ze bauen. D’Leit sti 37 Minutten pro Stonn virun der Barrière. Et hätt ee scho laang kënnen eng provisoresch Bréck do hi bauen, wou d’Autoen hätte kënnen driwwer fueren. Et ass ee relativ klengen Obstacle. Dat kann ee relativ liicht maachen, ouni Impakt op d’Ëmwelt. Dat gëtt mol net diskutéiert."

Esou eng Bréck, dat wier op der Plaz net envisagibel, esou wéi sech d’Situatioun do presentéiert. An et wier näischt wat d’Gemeng einfach esou kéint opriichten, well dat Ganzt ee staatleche Projet ass, esou den Dippecher Schäffen an DP-Deputéierte Max Hahn. Dat wat d’Gemeng ka maachen, si just Autorisatioune ginn.

Max Hahn: "Eppes wat mir opgeworf haten, wat ech och haut hei an der Kommissioun opgeworf hunn, datt ass: kann een net een Deel vun den Aarbechte virzéien, zum Beispill op der Bettinger Säit, fir do de Rond-point virzezéien. Do ass eis gesot ginn, datt dat net onbedengt géif dozou bäidroen, datt mer do Zäit géife gewannen, well dann nach eng Ënnerféierung misst gebaut ginn. Eppes aneschters, wat villäicht als positiv ze bewäerten ass, ass déi Barrière, déi bal 40 Minutten d’Stonn zou ass, fir ze kucke mat den CFL: kënne mir net awer nach déi eng oder aner Minutt eraushuelen."

Well d’Barrière fréi zougeet, dat soubal den Zuch an der Käerjenger oder Leidelenger Gare fortfiert. Do kéint een d’Barrièren zu Dippech nach méi laang oploossen, esou de Max Hahn.