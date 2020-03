Dat vum 23. Mäerz un, dat heescht vun e Méinden un. Als Erklärung gëtt d'Stad Lëtzebuerg, datt duerch d'Pandemie manner Leit de Bus huelen.

Dofir gi Linne fale gelooss. Och d'Frequenz vun deene Strecken, déi nach bleiwen, gëtt adaptéiert. Do soll ee speziellen Horaire en place gesat ginn.

Offiziellt Schreiwes

Compte tenu du contexte actuel de pandémie liée au coronavirus COVID-19, la Ville de Luxembourg tient à vous informer que les mesures suivantes ont été mises en place ( situation au 18/3 – 16:00 ) :

· Adaptation du réseau des autobus de la Ville à partir du lundi, 23 mars 2020 :

Etant donné que le flux de passagers dans les transports publics de la capitale a considérablement baissé dans le contexte de la situation de pandémie actuelle, le service des autobus de la Ville sera adapté en fonction de la situation à partir du lundi, 23 mars 2020, à savoir :

· Introduction d’un horaire spécial du lundi au samedi prévoyant de manière générale une desserte toutes les 30 minutes sur la plupart des lignes.

· Desserte des lignes à forte fréquentation (1/125, 5/6, 10/11, 16, 17 et 18), à raison de toutes les 10, 15 ou 20 minutes.

· Suppression des lignes suivantes : 19, 20, 31, 32, 33, 70, CN1 – CN7 et City Shuttle Gare

Par ailleurs, un certain nombre de lignes seront desservies de manière renforcée aux heures de pointe et par des bus articulés (au lieu de bus standard) afin de permettre aux voyageurs de se déplacer dans les meilleures conditions possibles et en respect des consignes en vigueur, notamment en ce qui concerne les gestes barrière.