Fir d’CFL ass déi aktuell Situatioun all Dag op en Neits eng Erausfuerderung

Och wann d’Zuel vun de Passagéier hei an de leschten Deeg massiv erofgaangen ass, probéiert een trotzdeem, den Zuch- a Bustrafic esou gutt wie méiglech ze garantéieren. Et preparéiert ee sech hei a verschiddene Phasen a vun en Donneschdeg u wäert dann eng nei Phas a kaaft trieden, wéi ons den Direkter vun den CFL de Marc Wengler sot.

Extrait Marc Wengler

Dat heescht, datt een net nëmme méi ausserhalb vun de Spëtzestonnen den Trafic reduzéiert, mä elo och an de Spëtzestonnen manner Zich asetzt. Am Duerchschnëtt géifen da just nach zwee Zich an der Stonn op den Haaptstrecken fueren. D’Clientë solle sech kuerzfristeg op cfl.lu, der App oder dem Call Center informéieren.

Méi Informatiounen iwwert d’Situatioun bei den CFL ginn et um 19 Auer Magazin op der Tëlee