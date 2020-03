Sou wéi ewell annoncéiert, gëtt nieft de Kadenze vu Bussen an Zich och den Horaire vum Tram adaptéiert.

Op Wochendeeg a Samschdes fiert den Tram tëscht der Lux-Expo an der Stäreplaz nëmmen nach am Véierel-Stonne-Rhythmus, dat tëscht moies Véierel bis 5 an owes Véierel bis 12.

© Luxtram

Sonndes fiert den Tram guer net méi, och dës Adaptatioune gëlle bis op Weideres.

Le tramway ne circulera plus les dimanches

Du lundi au samedi, Luxtram continue à assurer les services suivants :

du lundi au vendredi

le tram circule de 04h45(*) à 23h45(**) avec une fréquence de 15 minutes

le samedi:

le tram circule de 06h04(*) à 23h52(**) avec une fréquence de 15 minutes

(*) : premier départ : Luxexpo (**) : dernier départ Stäreplaz/Etoile

La situation est régulièrement évaluée et les mesures adaptées en conséquence. Toute modification sera mise à jour sur le site internet de Luxtram.

