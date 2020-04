Dat well den Ament och d'Aarbechten am Stroossebau gestoppt sinn, goufe mer am Mobilitéitsministère gewuer.

Elo am Abrëll sollt déi nei Zort Radar jo definitiv a Betrib goen. Hei gëtt jo tëscht dem Waldhaff a Gonnereng d'Vitesse-Moyenne gemooss. Zënter Dezember leeft schonn eng Testphase. En neien Datum fir d'mise en service gëtt, à ce stade, net genannt.