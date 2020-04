Viru bal 5 Joer ass den Dieselskandal bei VW opgeflunn. De Grond war, datt de Konzern Manipulatioune bei den Ofgaswäerter vun Dieselautoen zouginn hat.

Elo sollen an Däitschland iwwer 100.000 Autosbesëtzer entschiedegt ginn. Jee no Modell an no Alter vum Auto, sollen tëscht 1.400 a 6.200 Euro fléissen. Mir hunn ënnert anerem mat engem Lëtzebuerger geschwat, dee geklot hat, ma net entschiedegt gëtt.



De Laurent Kneip ass vum Dieselskandal betraff a fiert ee manipuléierten Auto. Dofir huet hie sech un enger Sammelklo an Däitschland bedeelegt. Hie gëtt awer net vum Autoskonstrukteur entschiedegt. D’Argument ass, datt hien net an Däitschland wunnt.

Zu Lëtzebuerg sollen eng 35.000 Leit vum Dieselskandal betraff sinn. Hei am Land kann een awer nach keng Sammelklo maachen, well et kee Gesetz dofir gëtt. Aktuell géifen awer hei am Land 4 Leit individuell géint Volkswagen kloen.



An Däitschland si sech d’Verbraucher an den Autoskonstrukteur eens ginn, fir Betraffener mat manipuléiertem Diesel ze entschiedegen. Méi ewéi 260.000 Clientë sollen tëscht 1.400 a 6.200 Euro kréien, ënnert der Konditioun, datt se den Auto bis den 31. Dezember 2015 kaaft hunn an am Kloregister stinn. Vu Mee u fléissen Entschiedegungen u Clienten.

An der Ofgasaffär huet VW och e Prozess a Groussbritannien verluer. E Gericht zu London huet nogewisen, datt den Autoskonzern illegal Softwaren an Dieselautoen agebaut huet. Ronn 91.000 Clienten hu Recht op eng Entschiedegung.

Och an den USA goufe Clienten nom Diesel-Skandal Enn 2016 entschiedegt. D’EU-Memberstaate wëllen dann och an Zukunft grenziwwerschreidend Sammelkloen erméiglechen. A Fäll ewéi dem Dieselskandal kéinte Verbraucher domadder Schuedenersatz vun Entreprisen afuerderen.