Manner Beruffstrafic, manner Grenzverkéier an niddereg Spritpräisser maachen de Bensinsstatiounen ze schafen.

D'Corona-Kris trëfft den nationale Pëtrolssecteur haart, heescht et vum Groupement Pétrolier.

Pëtrolssecteur an der Corona-Kris / Reportage Pit Everling

Och wann d'Bensinsstatiounen hunn dierften opbleiwen, sinn d'Lächer an de Keese grouss, seet de President vum Groupement, Romain Hoffmann:

"Lockdown zu Lëtzebuerg, Lockdown an eisen Nopeschlänner mat Grenzkontrollen, Télétravail. Eis Chiffere si ganz schlecht."



Autobunnsstatiounen ouni Reesverkéier a Pompelen op de Grenze mat vill manner Clienten, besonnesch hei geet et beim verkaafte Sprit-Volume zeréck.



"Op de Grenztankstelle goung et 80 bis 90% zeréck. Am Inland sinn et 50%, op den Autobunnen ass et 60 bis 70% manner wéi an normalen Zäiten."



Och bei de Butteker melle virun allem d'Statiounen op den Autobunnen a Grenzen zolidd Réckgang, am Banneland dogéint wier den Undrang eppes méi grouss gewiescht.



Déi séier Ënnerstëtzung vun der Regierung wier zwar ze begréissen. Vill Independanten aus dem Secteur wieren awer bis ewell duerch all Raster gefall, do solle jo nach Hëllefen nokommen, seet de Romain Hoffmann.



D'Geschäft ass dat eent, d'Gesondheet vum Personal ass dat anert. Am Ufank wiere vill kontradiktoresch Informatiounen zirkuléiert. Ma et hätt ee sech am Secteur séier op eng gemeinsam Approche gëeenegt a Schutzmoossname wieren ëmgesat ginn:

"Souwäit wéi mir bekannt ass, goufen et am Secteur just 3 positiv Corona-Fäll."



Da kënnt natierlech nach de Spritpräis dobäi, de Barrel ass sou niddereg wéi laang net méi:



"Bei 20 Dollar de Barrel verdéngt keng Firma méi Suen."



Et wier dofir kloer, datt mat gréissere Restrukturatiounen am Secteur ze rechnen ass.

Och d'Gefor vun enger Deflatioun wier sécherlech do, mä do wier et awer ze fréi fir ze spekuléieren.