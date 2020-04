315.000 Persoune waren et bis de 17.Mäerz. Virum Lockdown hunn am Dag eng 33.000 Mënschen den Tram als Transportmëttel benotzt.

Aktuell sinn et am Dag tëscht 1.500 an 2.000 Passagéier. Wat d’Benotze vun engem Mondschutz am Tram ugeet, géif dees Mesure duerch d’Bank gutt vun de Leit acceptéiert ginn.