Ausser enger Partie Ausnamen, gi weiderhi keng Gefierer am Contrôle technique ugeholl.

Wéinst dem Covid-19-Virus bleiwen d'Kontrollstatioune bis de 17. Mee gréisstendeels zou, dat huet de Mobilitéitsministere an engem Schreiwes matgedeelt.

Ausname si Gefierer, deenen hire Certificat an 2 Wochen ofleeft, respektiv schonn ausgelaf ass. Dobäi kënnt, dass net méi wéi 5 Clienten an der Waardeschlaang virun der Statioun waarden. Natierlech muss och hei en Ofstand vun 2 Meter zu de Clientë garantéiert ginn. D'Mataarbechter mussen och Hännercher unhunn, déi no all Kontroll desinfizéiert ginn. Och Maske musse gedroe ginn. Wann e Mataarbechter sech muss an en Auto sëtzen, gëtt recommandéiert, e Schutz iwwert de Sëtz ze zéien.

Bei urgente Froe soll ee sech um 247-84958 mellen. Dës Virsiichtsmesurë kënne vun der Regierung bis op Weideres verlängert ginn, jee nodeem, wéi d'Situatioun sech duerstellt.

Prolongation des mesures de précaution pour tous les organismes de contrôle technique applicables en raison du virus COVID-19 (28.04.2020)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire liée à la propagation du virus COVID-19 au Luxembourg et dans un intérêt de maintenir les mesures de précaution dans l'objectif de réduire le risque de transmission pour les clients ainsi que pour l'ensemble des employés des organismes de contrôle technique, les dispositions introduites en date du 17 mars 2020 et modifiées le 30 mars 2020 sont, jusqu'à nouvel ordre, partiellement adaptées et maintenues jusqu'au dimanche 17 mai 2020.

Les mesures de précaution suivantes sont applicables pour l'ensemble des organismes de contrôle technique:

Les organismes de contrôle technique n'acceptent pour la période indiquée que des véhicules pour lesquels le certificat de contrôle technique viendra à échéance dans un délai de 2 semaines ou pour lesquels le certificat de contrôle technique n'est plus valable;

le contact avec le client est à réduire à un strict minimum;

le nombre de clients à l'attente dans un local fermé ne doit pas dépasser 5 personnes. En outre, une distance minimale de 2m entre les clients doit être respectée;

les inspecteurs de contrôle technique doivent se protéger par le biais de gants à usage unique ou par un produit désinfectant contre une possible transmission d'agents pathogènes. En cas d'utilisation de gants à usage non unique, les gants sont obligatoirement à désinfecter après chaque véhicule contrôlé;

les inspecteurs de contrôle technique doivent obligatoirement porter des masques ou tout autre dispositif permettant de recouvrir efficacement le nez et la bouche;

si l'inspecteur doit manœuvrer un véhicule d'un client, il est recommandé d'utiliser un recouvrement de siège.

Pour tout renseignement complémentaire ou en cas d'urgence, une personne de contact est à disposition au numéro 247-84958.

Le ministre se préserve le droit d'adapter les présentes restrictions en fonction de l'évaluation de la situation et peut vérifier à tout moment l'application des présentes obligations et recommandations par les organismes de contrôle technique.