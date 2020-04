Opgepasst op d'Wiederverhältnisser an d'Stroossekonditiounen. Fält no enger längerer Dréchenzäit erëm Reen, gëtt d'Strooss méi rëtscheg.

Et soll een och drun denken, de Sécherheetsofstand anzehalen. Seng Vitess soll een un d'Wiederkonditiounen upassen. All dat erkläert d'Police an engem Message via Twitter a verlinkt dobäi och op d'Recommandatioune fir Motorradsfuerer.

Opgepasst op d'Wiederverhältnisser & d'Stroossekonditiounen



Fält no enger längerer Dréchenzäit erëm Reen, gëtt d'Strooss méi rëtscheg.

❗️Sécherheetsofstand halen

❗️Geschwindegkeet de Wiederkonditiounen upasse

Weider Infos: https://t.co/5gbeb3vYZc pic.twitter.com/NUlDJXckqF — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 28, 2020