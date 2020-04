Wéinst der Reprise vun de Lycéeë fueren déi meescht Linnen nees am 30-, respektiv 20-Minutten-Takt.

Den Deconfinement huet ugefaangen. E Méindeg kënnt eng nei Etapp dobäi, wann d'Primaner nees an d'Lycéeë ginn. Vun deem Dag u funktionéieren och all RGTR-Buslinnen nees normal. Dat gëllt och fir d'Weekender.

Den RGTR- Schülertransport gëtt och nees normal assuréiert mam Ënnerscheed, datt d'Coursë jo all um 12.45 Auer ophalen.

Am Minett fueren d'TICE-Bussen vum 11. Mee un nees normal an d'Lycéeën.

Och den Tram fiert vun e Méindeg un nees zu de gewinnten Horairen all véierel Stonn tëscht der LuxExpo an der Stäreplaz.

Den Adapto-Service funktionéiert vun der nächster Woch un iwwerdeem och nees um Weekend.

Wat d'Horairen vun den Zich ugeet, muss bis den 11. Mee gewaart ginn, bis dann nees 2 Zich d'Stonn pro Linne fueren. Vum 25. Mee u ginn dann an enger weiderer Phase nach méi Zich agesat.

Fir d'Ateliers protégés an aner Strukture fir Leit mat spezielle Besoine fiert dësen Busservice (CABAPS) nees vun dëser Woch un normal. D'Kompetenzzentre ginn nees vum 25. Mee un ugefuer, dann also, wann och de Fondamental nees ufänkt mat Schaffen.

Zanter 9 Deeg gëllt iwwerdeems ewell d'obligatorescht Droe vu Schutzmasken am ëffentlechen Transport. Zanterhier kontrolléiert d'Police dës Mesure och.

Dans le contexte de la première phase du plan de déconfinement mise en place par le gouvernement, les transports publics reviennent progressivement à la normale.

À partir du lundi 04 mai 2020:

LIGNES RGTR

Les lignes qui étaient passées dans une phase de fonctionnement réduit reprennent à nouveau leur rythme habituel. Le service «dimanches et jours fériés» des autobus du RGTR est assuré samedi, le 9 mai 2020 pour la «Journée de l'Europe», et à nouveau assuré tous les dimanches et jours fériés à partir du 10 mai 2020.

Les horaires sont indiqués sur www.mobiliteit.lu

LUXTRAM

Le tram circule du lundi au dimanche aux horaires et fréquences suivants:

du lundi au vendredi, de 4 h 55(*) à 23 h 48 (**) avec une fréquence de 10 à 15 minutes.

le samedi, de 5 h 25(*) à 23 h 43 (**) avec une fréquence de 10 à 15 minutes.

le dimanche et jours fériés, de 6 h 04(*) à 23 h 43 (**) avec une fréquence de 15 à 20 minutes.

( *): premier départ Luxexpo ; (**): dernier départ Stäreplaz/Étoile

Les clients trouveront le détail sur luxtram.lu

TRANSPORT SCOLAIRE

Le transport d'autobus RGTR vers les établissements d'enseignement secondaire est à nouveau assuré. Les horaires sont adaptés aux horaires des établissements étant donné que la fin des cours est prévue à 12 h 45. À partir du lundi 11 mai 2020, le transport scolaire du TICE sera également à nouveau disponible pour les lycéens.

Plus d'information sur www.transports.lu et www.mobiliteit.lu

SERVICE ADAPTO

Les services Adapto fonctionnent selon les horaires habituels, et circulent de nouveau les dimanches et jours fériés inclus.

À partir du lundi 11 mai 2020:

CFL

Les CFL commencent à renforcer leurs offres à partir du 11 mai 2020, afin de garantir 2 trains par heure et par ligne. Une deuxième phase de renforcement, surtout en heures de pointe, est programmée à partir du 25 mai 2020.

Les clients trouveront des renseignements détaillés par rapport à la circulation dans la recherche horaire sur www.cfl.lu et dans les applications des CFL.

TICE

Dans le contexte du plan de déconfinement progressif, le TICE lèvera quelques restrictions à partir du 11 mai 2020. Les lignes 1, 2, 4, 5 et 7 circuleront à nouveau à une cadence de 15 minutes pendant la semaine et toutes les lignes reprendront leur horaire régulier des dimanches. Le transport scolaire du TICE sera à nouveau disponible pour les lycéens. Le service Nightbus reste suspendu jusqu'à nouvel ordre.

SERVICE CABAPS

Les ateliers protégés et autres structures ont repris leurs activités progressivement à partir du 27 avril 2020, et les transports Cabaps s'adaptent à cette reprise.

Les Centres de compétences du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse seront desservis à partir du 25 mai 2020.

Les mesures de protection et de prévention en vigueur sont à respecter par tous les exploitants et usagers de transports publics pour la santé de tous, voyageurs et conducteurs.

De plus, depuis le 20 avril 2020, le port de masques de protection est obligatoire dans les transports publics. Les contrôles y relatifs sont effectués par la police grand-ducale. Une campagne de sensibilisation est véhiculée à travers différents médias.