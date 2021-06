Dat lescht Joer huet sech den Homeoffice an eisen Alldag geschlach, fir vill eng nei, ongewinnte Situatioun. Elo schéngt dësen zeréckzegoen.

Dat bréngt mat sech, dass et op eise Stroosse moies an owes nawell gäre staut. Ma d'lescht Joer koum den Trend vum "Homeoffice" méi gezwongen, wéi gewollt. Zanter e puer Méint awer mierkt een, wéi den Trafic zu den Haaptauerzäiten nees unzitt.

An dat mierkt een och an der Cita-Zentral, wou d'Autobunnen iwwerwaacht ginn. Et kéint ee feststellen, dass op den Autobunnen am Grand-Duché nees méi Verkéier ass. Verschidden Achsen, wéi d'Tréierer A1 oder d'Areler A6 sinn den Ament nach manner befuer. Op anere Plazen allerdéngs wier d'Situatioun nees d'selwecht wéi virun der Pandemie, wann net méi schlëmm.

Zum Beispill sinn d'lescht Joer am Mäerz 20.000 Gefierer manner an der Moyenne pro Dag op der Escher A4 passéiert, wéi dëst Joer. An och am Abrëll 2020 si nëmmen nach d'Hallschent vun de Gefierer hei am Dag op der A4 gefuer, wéi dat dëst Joer am Abrëll nach de Fall war.

Eng méiglech Erklärung fir de ville Trafic kéint sinn, dass nees méi Leit op d'Aarbecht ginn a net méi vun Doheem aus schaffen. E bësse méi wéi d'Hallschent vun den Employéen zu Lëtzebuerg hunn d'Méiglechkeet vun Doheem ze schaffen. Ma net jiddereen ass frou doriwwer, nëmmen am Homeoffice ze sinn.

An enger rezenter Etüd vun der Randstad Group hei zu Lëtzebuerg konnt een Ufank des Joers feststellen, dass vill Leit sech freeën, nees zréck op de Büro ze goen. 800 Employéë goufe gefrot an erauskoum ass, dass 73 Prozent vun deene gären deelweis oder souguer ganz op de Büro zréck wéilte goen. Als méiglech Grënn hu si uginn, dass si de Kontakt mat hiren Aarbechtskolleege vermëssen, si et schwéier fannen eng Work-Life-Balance Doheem ze fannen oder si sech isoléiert spieren.

Kéint et dann och vläicht sinn, dass manner Leit Vertrauen an den ëffentlechen Transport hunn? Am Hierscht 2020 hat den Transportministère eng Enquête mat TNS Ilres gemaach, wou erauskoum ass, dass sech wärend der sanitärer Kris d'Mobilitéitsverhale geännert hätt. Et wier een éischter zu Fouss, mam Auto oder mam Vëlo gefuer. Dat och aus Angscht sech Unzestiechen, ma déi géing elo awer zréckgoen.

Nawell géing een awer bemierken, wéi och d'Zuelen am ëffentlechen Transport den Ament nees eropginn. An der Moyenne pro Dag läit ee beim Tram bei 40.000 Reesender. Bis Enn des Joers rechent ee mat 80.000 Reesender pro Dag, eleng fir den Tram. Et wier ee sech bewosst, dass Lëtzebuerg ekonomesch an demografesch an de nächste Joren ëm 20 Prozent wäert weider wuessen, wat mat sech bréngt, dass nach méi Leit sech mussen deplacéieren an dowéinst d'Mobilitéitskonzept dringend ausgebaut misst ginn.