Vum 10. Mee 6 Auer moies bis de 24. Mee 22 Auer owes gëtt um CR170 tëscht Esch/Uelzecht a Schëffleng geschafft.

Dat op engem Stéck vu 400 Meter an der Géigend vu "Bei de Weiheren". D'Deviatioune ginn iwwer Esch-Lalleng, Schëffleng an Esch-Neiduerf a sinn och gezeechent.

D'Kaart am Detail.

Communiqué

Barrage du CR170 entre Esch-sur-Alzette et Schifflange, près du lieu-dit Bei de Weiheren du dimanche 10 mai à 6 heures jusqu'au dimanche 24 mai à 22 heures (10-24.05.2020)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

En raison de travaux, l'Administration des ponts et chaussées procédera au barrage d'une partie sur environ 400 mètres du CR170 entre Esch-sur-Alzette et Schifflange, près du lieu-dit Bei de Weiheren du dimanche 10 mai à 6 heures jusqu'au dimanche 24 mai à 22 heures. Une déviation, passant par Esch-Lallange, Schifflange et Esch-Neudorf, sera indiquée.