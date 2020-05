D'Fahrschoulen am Land kënne vun e Méindeg un erëm schaffen. Och hei gëllen natierlech speziell Sécherheetsvirschrëften.

De Fahrlehrer an d'Schüler mussen eng Mask unhunn. No der Stonn gëtt am Auto alles desinfizéiert.

Fir d‘Theorie proposéieren d‘Fahrschoule verschidde Coursen iwwer Videokonferenz. Wann am Sall den Ofstand vun 2 Meter net kann agehale ginn ass och hei Maskeflicht.