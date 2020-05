Dat awer ënner strikten hygieneschen Oploen. Déi lescht Woche wär esou gutt ewéi keen Auto verkaf ginn.

D'Federatioun vun de Lëtzebuerger Garagisten hofft, dass d'Venten elo rapid nees an d'Luucht ginn.

De Message vun de Garagisten ass kloer. De Client soll am beschten nees séier kommen.

"Et ass Zäit ginn. Mir waren alleguer prett zanter dem 9. Abrëll, well mir schonn Après-Vente gemaach hunn. Déi sanitär Precautioune si geholl.", betount de Philippe Mersch, de President vun der Fedamo.

Desinfizéiermëttel an der Entrée. Zeechen um Buedem, déi een drun erënneren, Distanz ze halen. Et sinn déi generell Consignë vun der Regierung.

E groussen Autosgarage zu Bartreng geet fräiwëlleg nach e Schratt méi wäit. Et gëtt just nach eng Entrée an do gi Clienten a Mataarbechter direkt mat engem Thermometer empfaangen.

"Et ass permanent eng Persoun do, déi d'Temperatur moosst. Wann e Client keng Mask huet, kritt en eng. An e Produit fir d'Hänn ass och an der Entrée.", erkläert eis de Marc Devilet, den Direkter vun der Autosgarage.

An allen Garagen déi mir haut besicht hunn, dierfe Clienten sech an den Auto setzen. D'Ween sinn zougespaart an desinfizéiert. A wann de Client fäerdeg ass, gëtt nees gebotzt. Et kann ee souguer en Auto probéieren.

"Testfaarte sinn absolutt méiglech. De Client klëmmt an e propperen Auto. E fiert eleng, ouni eis. A wann en de Won zeréckbréngt, gëtt deen desinfizéiert.", heescht et vum Romain Gennen.

Et gesäit een, d'Autoshändler wëlle séier an d'Normalitéit zeréck. Déi lescht zwee Méint hätt ee quasi näischt verkaaft, bekloen d'Garagisten. D'Zuele vun den neien Immatrikuléiert ginn op d'mannst en Indice.

Am Mäerz an am Abrëll zejoert goufe jeeweils iwwer 5.500 Ween fir d'éischt ugemellt. 2.800, respektiv 1.200 waren et der fir déi selwecht Méint dëst Joer. Eleng fir den Abrëll e Minus vu bal 80 Prozent.

"De Chiffre d'Affaires, dee verluer geet, wa mir en Auto net verkafen, respektiv liwweren, ass scho ganz kriddeleg. An dann ass d'Gefor, dass d'Stocke sech an de Betriber accumuléieren. D'Occasioune gi méi al. Et ass elo wierklech Zäit ginn, dass mir nees kënne Commerce maachen. Mä et ass fir jidderee schwéier, dat heescht och de Client wäert elo net vun engem Moment op deen aneren eragespronge kommen.", esou nach de Philippe Mersch.

An awer, an där enger oder anerer Garage goufen de Méindeg de Moie schonn e puer Autoe verkaf. Ob a wéi vill Autosgaragen et richteg schwéier kréien, weisen der Fedamo no déi nächst Méint.