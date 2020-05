Aarbechten un der Bréck iwwert der Uelzecht dierft bis Enn Juni fir länger Staue suergen...

Zolidd Problemer am Beruffstrafic dierften et vum nächste Méindeg u ginn, fir vun Izeg iwwer Bouneweg an d'Stad eranzefueren.

Um Izegerstee gëtt nämlech d'Bréck iwwert d'Uelzecht frësch gemaach, sou datt den Trafic da mat roude Luuchte gereegelt gëtt.

Dëst dierft vum nächste Méindeg bis Enn Juni fir länger Stauen um Izegerstee suergen, dat absënns an de Periode vu Beruffstrafic moies an owes.