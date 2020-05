Vun e Freideg den Owend 21 Auer bis e Sonndeg den Owend 20 Auer gëtt an 2 Tunnellen op der A1 geschafft.

Méi Informatiounen iwwert d'Barragen an d'Deviatioune fannt Dir am Communiqué vu Ponts et chaussées.

Schreiwes

Travaux effectués dans le tunnel Cents et dans le tunnel Howald de l'autoroute A1 à partir du vendredi soir 15 mai 2020

vers 21 heures jusqu'au dimanche soir 17 mai 2020 vers 20 heures (15-17.05.2020)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées



L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement du tunnel Cents et à la maintenance du tunnel Howald à partir du vendredi soir 15 mai 2020 vers 21 heures jusqu'au dimanche soir 17 mai 2020 vers 20 heures. Le chantier se déroulera en 3 phases.

Barrages et déviations :

Les barrages suivants sont mis en place avec les déviations y relatives:

Phase 1: Du vendredi soir 15 mai 2020 vers 21 heures au samedi 16 mai 2020 vers 16 heures.

• Barrage de l'autoroute A1 entre l'échangeur Senningerberg et l'échangeur Hamm,

• la bretelle d'accès de l'échangeur Kirchberg en provenance de la N51 et en direction de l'échangeur Hamm,

• la bretelle d'accès de la jonction Grünewald de l'A7 et en direction de l'échangeur Hamm de l'A1.

Le trafic en provenance de la N51 (échangeur Kirchberg), de l'A7 (jonction Grünewald) et de Trèves de l'A1 et en direction de l'échangeur Hamm est dévié à partir de l'échangeur Senningerberg via la N1, N1A et la N2A jusqu'à l'échangeur Hamm.

Phase 2: Du vendredi soir 15 mai 2020 vers 22 heures au samedi 16 mai 2020 vers 6 heures.

• Barrage de l'autoroute A1 entre l'échangeur Hamm et la croix de Gasperich en direction de la croix de Gasperich,

• la bretelle d'accès de l'échangeur Hamm en provenance de la N2/N2A et en direction de la croix de Gasperich de l'A1.

Le trafic en provenance du rond-point Irrgarten de l'échangeur Hamm et en direction de la croix de Gasperich est dévié via la N1, la N2 et la B3 jusqu'au rond-point Gluck de l'A3 et en direction de la croix de Gasperich.

Phase 3: Du samedi 16 mai 2020 vers 20 heures au dimanche 17 mai 2020 vers 18 heures.

• Barrage de l'autoroute A1 entre l'échangeur Hamm et l'échangeur Kirchberg en direction de Trèves.

Le trafic en provenance de la croix de Gasperich de l'A1 et en direction de Trèves est dévié à partir de l'échangeur Hamm via la N2A, la N1A et la N1 jusqu'à l'échangeur Senningerberg.