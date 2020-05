Wéinst engem technesche Problem ginn et aktuell Problemer mam Zuchverkéier op der Stater Gare.

Dëst suergt dofir, datt d'Zich Verspéidung kréien, respektiv, datt et esouguer zu Ausfäll ka kommen.

Aktuell ass nach net virauszegesinn, wéi laang dëse Problem wäert bestoen.

Busser ersetzen d'Zich.

De Communiqué

Une cause d’origine technique, impliquant l’infrastructure en Gare de Luxembourg, affecte actuellement la circulation des trains sur plusieurs lignes. Des retards et suppressions sont à prévoir. Les CFL ont mis en place un service de bus de substitution. Pour la ligne 50, des bus circulent entre Bertrange-Strassen et Luxembourg, dans les deux sens. Pour la ligne 30, des bus circulent entre Luxembourg et Sandweiler-Contern, dans les deux sens. Cette perturbation devrait perdurer durant la soirée de ce dimanche 24 mai et jusqu’à lundi 25 mai 2020, en matinée. Les CFL prient d’excuser les désagréments causés. Pour plus d’informations concernant les alternatives et horaires de circulation, les voyageurs sont invités à consulter l’application CFL mobile ou le site www.cfl.lu