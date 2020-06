An Tirol gouf et rezent e Fuerverbuet op verschiddene Stroosse fir ze haart Motorrieder. Hei am Land existéiert esou eng Stroossespär net.

D’Motorrieder mat enger Lautstäerkt iwwer 90 DB dierfe vum 10. Juni bis den 31. Oktober net méi duerch bestëmmte Stroossen an Tirol fueren. D’Tiroler Landesregierung begrënnt dës Decisioun, dass 44 % vun der Populatioun, déi do lieft, genervt vum Sound vun den eespuerege Gefierer ass. Momentan ass hei am Land esou eng Reegelung net a Kraaft, mee déi sougenannte schwaarz Schof sollen erausgefiltert ginn.

Eng Stroossespär fir Motorrieder existéiert par Rapport zu Éisträich hei am Land net, mee et gëtt eng Dezibelgrenz wourunner sech Motorradsfuerer mussen halen.

"Am Prinzip sinn dat souwisou europäesch Reglementatiounen, dat heescht fir een décke Moto iwwer 175ccm sinn et 80 Dezibel. Allerdéngs ass et och esou, dass déi respektiv Gefierer mussen den Homologatiounsbestëmmungen entspriechen an da si mir ganz séier iwwert deenen 80 Dezibel", sou den André Schaack, Verkéiersexpert vun der Police.

Bei der SNCT ginn Dezibel streng kontrolléiert. Wann um Moto en homologéierten Auspuff montéiert ass, dat heescht keen Originalen, muss de Schalldämpfer agebaut sinn. Deen ass awer séier an an ausgebaut, huet den Henri Gerekens, Chef vun der Kontrollstatioun Esch/Alzette betount.

"Dofir ass et am Fong schwéier, fir eis a fir d'Police sou Kontrollen ze maachen, wéi et soll sinn, well wann de Client bei eis bäigefuer kënnt, kéint hie virun der Statioun de Schalldämpfer duerch e klengen Handgrëff eraushuelen an no der Kontroll nees abauen, wéi wann näischt gewiescht wier. Esou ass de Moto wärend der Kontroll esou an der Rei, wéi d'Gesetz et virschreift."

Elo an de Summerméint geet de Motorradstrafic hei am Land an d’Luucht. Zemools den Norden an de Mëllerdall géifen der Police no vill Motorradsfuerer unzéien an d'Police wëll déi Motorrieder erauszéien, déi illegal ënnerwee sinn.

"De Problem ass do an da musse mir och reagéieren. Mir sinn och net dofir, fir ze pauschaliséieren, mir sinn och der Meenung, dass d'Majoritéit vun den Motorrieder sech un d'Reegelen hält, mee et geet eis drëms, déi schwaarz Schof erauszehuelen. Et si Motorradsfuerer dobäi, déi fannen et immens gutt, wann hire Moto vill Radau mécht an et geet drëms, genau déi erauszezéien", esou den André Schaack weider.

De Michel Turk, Beroder vu verschiddenen europäesche Road-Safety-Gremien, kuckt kritesch op d'Fuerverbuet an huet vun enger Diskriminatioun vun de Motorradsfuerer geschwat, well déi dierf et net eleng treffen.

"Dat musse Quads, Sportsautoen mat oppenen Auspuff, Dräirieder sinn an alles wat op de Stroosse fiert, an net nëmme Motorrieder."

Wann ee Gesetzer géif applizéieren dierft dem Michel Turk no kee Motorrad ënnert déi Reegelunge falen, well EU-Normen existéieren. Elleng doduerch misste keng Stroossespären opgebaut ginn.

Dorun hält sech leider awer net jiddereen. Dowéinst wäert d'Police an der Motosaison nees verstäerkt Presenz op eise Stroosse weisen. Wann e Fuerer, deen illegal ënnerwee ass, sech erwësche léisst, kascht de Protokoll 75 Euro.