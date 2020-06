Wéi d'Ponts et chaussées matdeelen, gëtt vum 12. Juni géint 19.30 Auer bis de 14. Juni 20 Auer um Beetebuerger Kräiz geschafft.

Deviatioune si gezeechent. Wéi eng Bretellë fir den Trafic gespaart ginn, kënnt dir am Communiqué noliesen.

Communiqué

Chantier sur la croix de Bettembourg des autoroutes A3 et A13 (12-14.06.2020)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier en 2 phases relatif au renouvellement de la couche de roulement sur la croix de Bettembourg du vendredi 12 juin 2020 vers 19 h 30 au dimanche 14 juin 2020 vers 20 heures.

Barrages et déviations:

Pour la 1re phase du vendredi 12 juin 2020 vers 19 h 30 au samedi 13 juin 2020 vers 20 h 30, le barrage suivant est mis en place:

• la bretelle de la croix de Bettembourg en provenance de la croix de Gasperich de l'A3 et en direction de l'échangeur Burange/Pétange de l'A13,

• la bretelle de la croix de Bettembourg en provenance de l'échangeur Burange/Pétange de l'A13 et en direction de la frontière franco-luxembourgeoise de l'A3,

• la bretelle de la croix de Bettembourg en provenance de la croix de Gasperich de l'A3 et en direction de l'échangeur Hellange/Schengen de l'A13,

• la bretelle de la croix de Bettembourg en provenance de l'échangeur Hellange/Schengen de l'A13 et en direction de la frontière franco-luxembourgeoise de l'A3.

Le trafic en provenance de l'autoroute A13 (Pétange/Schengen) et en direction de la frontière franco-luxembourgeoise de l'A3 est dévié à partir de la croix de Bettembourg jusqu'à l'échangeur Livange où l'accès à l'autoroute A3 en direction de la croix de Bettembourg est garanti.

Le trafic en provenance de la croix de Gasperich de l'A3 et en direction de l'autoroute A13 (Pétange/Schengen) est dévié à partir de la croix de Bettembourg via l'échangeur Dudelange où l'accès à l'A3 en direction de l'A13 est garanti.

Pour la 2e phase du samedi 13 juin 2020 vers 19 heures au dimanche 14 juin 2020 vers 20 heures, le barrage suivant est mis en place:

• la bretelle de la croix de Bettembourg en provenance de l'échangeur Hellange/Schengen en direction de la frontière franco-luxembourgeoise de l'A3,

• la bretelle de la croix de Bettembourg en provenance de l'échangeur Burange et en direction de la frontière franco-luxembourgeoise de l'A3,

• la bretelle de sortie de l'échangeur Dudelange en provenance de la croix de Bettembourg et en direction du CR161 (Dudelange).

Le trafic en provenance de l'échangeur Hellange/Schengen et de l'échangeur Burange/Pétange de l'A13 et en direction de la frontière franco-luxembourgeoise de l'A3 (Metz) est dévié à partir de la croix de Bettembourg jusqu'à l'échangeur Livange où l'accès à l'autoroute A3 en direction de la croix de Bettembourg est garanti.

Le trafic en provenance de la croix de Gasperich de l'A3 et en direction de l'échangeur Dudelange de l'A3 est dévié à partir de la croix de Bettembourg via l'autoroute A13 jusqu'à l'échangeur Burange.

Les informations ci-avant ainsi que les plans de déviation y relatifs peuvent être consultés sur le site Internet du CITA (www.cita.lu).