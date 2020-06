Dat mat engem "résultat net" vu 17,8 Milliounen Euro. 7,8 Milliounen Euro méi wéi 2018.

Nieft engem gudde finanzielle Bilan sinn et besonnesch déi positiv Evolutioune vun den Passagéierzuelen engersäits an am Cargo-Beräich anerersäits, déi fir e gutt Joer 2019 gesuergt hunn.

A manner wéi 20 Joer, tëscht 2003 an 2019, hat de Grupp CFL 85% méi Voyageuren an tëscht 2018 an 2019 e Plus vu 7,3 Prozent. Zejoert waren esou ronn 25 Millioune Passagéier mat der Eisebunn ënnerwee.

Zanter 2018 hu sech donieft d'Aktivitéiten am sougenannte FRET-Beräich, also dem CFL Cargo an dem CFL Multimodal, och verdräifacht. Dat gëtt gemooss an Tonnen-Kilometer vun de Marchandisen, déi transportéiert ginn.

Och a Punkto Pénktlechkeet hätt ee sech verbessert vun 89 op 90 Prozent. Do wéilt een awer nach weider Progrèse maachen, well een domat nach net ganz zefridden ass. De Gros vun de Retarde géing iwwregens duerch extern Facteuren entstoen, wéi zum Beispill d'Gilets-Jaunes-Streiken an eben duerch déi sëllege Chantieren, fir de Reseau auszebauen.

2019 war also e gutt Joer fir d'Eisebunn, ma fir 2020 gëtt sech duerch d'Corona-Pandemie, besonnesch am Cargo-Beräich, e ganz groussen ekonomeschen Impakt erwaart. Wann net nach eng zweet Well kënnt, da kéint een am Cargo-Beräich domat rechnen, dass iwwert d'Joer gekuckt, ongeféier 15% vum Chiffre d'Affaires an deem Beräich géingen ewechfalen.

PDF: Schreiwes vun den CFL

PDF: Rapport 2019 vun den CFL