E Samschdeg gëtt tëscht 8 Auer moies an 18 Auer owes op der Nordstrooss geschafft.

Wéinst den Aarbechten op der A7 gëtt en Deel vun der Autobunn tëscht dem Echangeur Luerenzweiler an dem Echangeur Miersch gespaart, wéi och e puer Bretellen op där Héicht.

Méi Informatiounen iwwert de Barrage an d'Deviatioune fënnt een am Communiqué vu Ponts et chaussées.

D'Kaart am Detail

Communiqué

Chantier sur l'autoroute A7 entre l'échangeur Lorentzweiler et l'échangeur Mersch (20.06.2020)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à des tests de la ventilation du tunnel Gousseldange entre l'échangeur Lorentzweiler et l'échangeur Mersch, le samedi 20 juin 2020 vers 8 heures jusqu'à environ 18 heures.

Barrages et déviations

Le samedi 20 juin 2020 vers 8 heures jusqu'à environ 18 heures, le barrage suivant est mis en place:

• L'autoroute A7 entre l'échangeur Lorentzweiler et l'échangeur Schoenfels en direction de Friedhof;

• L'autoroute A7 entre l'échangeur Mersch et l'échangeur Lorentzweiler en direction de la jonction Grünewald;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Lorentzweiler en provenance de la N7 et en direction de Friedhof de l'A7;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Mersch en provenance de la N8 et en direction de la jonction Grünewald de l'A7.

Le trafic en provenance de Friedhof et en direction de la jonction Grünewald de l'A7 est dévié à partir de l'échangeur Mersch via la N8 et la N7 jusqu'à l'échangeur Lorentzweiler.

Le trafic en provenance de la jonction Grünewald et en direction de Friedhof de l'A7 est dévié à partir de l'échangeur Lorentzweiler via la N7 jusqu'à l'échangeur Mierscherbierg.

L'autoroute A7 est barrée entre l'échangeur Lorentzweiler et Schoenfels dans les deux sens en date du 20 juin 2020 vers 8 heures.