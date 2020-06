Wéi d'Lëtzebuerger Wort schreift, waren an de leschte puer Deeg net manner wéi 121 Chaufferen ze séier ënnerwee op der N11.

Zanter dem 15. Juni gëtt op der Iechternacher Streck op 3,8 Kilometer a béide Richtungen d'Vitess kontrolléiert. Erlaabt sinn an der Moyenne 90 Stonnekilometer fir Autoen a Motoen, 75 Stonnekilometer sinn et bei schwéiere Gefierer. Vum 15. Juni u gëtt ee protokolléiert, wann een dës Moyenne iwwerschreit.

2016 gouf op der selwechter Streck e fixe Radar installéiert. Well awer weiderhi ferm op der N11 gerannt gouf, gouf den éischte Streckeradar zu Lëtzebuerg kuerz viru Gonnereng opgeriicht.

Ze séier ënnerwee ware vun e Méindeg bis e Freideg am Nomëtteg 121 Persounen. Ee vun hinne krut e Protokoll an Héicht vun 145 Euro a war 2 Punkte lass, déi aner 120 Automobiliste missten 49 Euro bezuelen, sou nach d'Wort.

Bilan 2019



Zejoert goufen zu Lëtzebuerg ronn 282.000 Gefierer vun de fixen a mobile Radare geblëtzt. Graff ëmgerechent also iwwer 770 Autoen den Dag.



Aktuell ginn et am Grand-Duché 24 fix Radaren a 5 mobiller. An Zukunft wäerten nach 2 Stéck dobäikommen, déi op Remorquë kënnen op Chantiere placéiert ginn.