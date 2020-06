Eng Ekipp vun RTL huet e Sonndeg der Police bei enger Motorrad-Kontroll iwwert d'Schëller gekuckt.

Um Sonndeg war nees richtegt Motorradswieder. An deemno déi perfekt Geleeënheet fir d'Police, fir hirer Annonce vu verstäerkte Kontrolle gerecht ze ginn. Am Heischtergronn gouf iwwerpréift, ob d'Motorrad, den Helm an d'Pabeieren dann och an der Rei wieren.

E Sonndeg de Mëtteg um 15.30 Auer am Heischtergronn huet Police sech prett gemaach, fir Motorrieder, déi vun dësem schéine Wieder profitéiert hunn, fir en Tour ze maachen, ze kontrolléieren. Esou Kontrolle sinn néideg, sot de Verkéiersexpert vun der Police André Schaack, well d'Motorradsfuerer iwwerduerchschnëttlech dacks an der Statistik vun de Verkéiersaccidenter optauchen.

„Dat heescht mir hu carrement e Sécherheetsproblem. Et muss ee wëssen, dass tëschent 2015 an 2018 hate mir eleng 25 déidlech Accidenter mat Motorrieder.“

Et huet och net laang gedauert bis déi éischt negativ Opgefall sinn. Fir ee Motorradsfuerer gouf d'Kontroll eng deier Affär. Den Helm war net an der Rei, kee Sécherheetsgilet dobäi, den Auspuff war net konform, keng Winkeren um Moto an och mam lénke Spigel gouf et e Problem. Dat ganzt huet 243 Euro kascht an eng Nuecht um Camping ass och nach dobäi erausgesprongen, well d'Police huet dëse Moto net méi op d'Strooss geschéckt.

Wärend der Kontroll si meeschtens auslännesch Motorrieder opgefall an dat huet fir den Andé Schaack och e bestëmmte Grond.

„Mir hunn de Mëllerdall an d’Éislek, dat sinn alles attraktiv Motorradsstrecken. Eise Stroossebelag ass och héichwäerteg a gutt an dat zitt natierlech d'Motorrieder un. Dat ass och gutt, mee déi, déi hei fueren, solle sech un d'Reegelen an un d'Gesetzer halen.“

Dowéinst gëtt och e Radar op beléifte Motorradsstrecken opgestallt, well och mat der Vitesse gëtt et e Problem.

„Mir moossen éischtens emol d'Vitessen, déi sinn no bei 190 km/h ausserhalb vum Duerf, wou d'Vitesse eigentlech op 90 km/h limitéiert ass. Wann een d'Statistike kuckt, hu mir Leit, déi am 49 Euro Beräich leien. Mir hu festgestallt, wat d'Vitesse méi héich ginn, wat ëmmer méi Motorrieder dobäi sinn an iergendwann bal guer keng Autoe méi.“

Iwwert eng Stonn gouf dës Kontroll am Heischtergronn duerchgezunn a bei 25 Motorrieder goufe 14 Infraktioune festgestallt.