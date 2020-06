D'Sécurité Routière huet e Méindeg eng nei Campagne fir méi Sécherheet op de Stroosse lancéiert.

Den Alkohol war a bleift e Problem op de Stroossen zu Lëtzebuerg. Fir deem entgéint ze wierke gouf e Méindeg eng nei Sensibiliséierung-Campagne mam Numm "Alkohol um Steier kascht Mënscheliewen" virgestallt, déi hire Wee op d'Tëlee, an de Kino, an d'Press an op d'sozial Medie soll fannen.

All drëtten Erwuessenen zu Lëtzebuerg huet op d'mannst schonn eng Kéier exzessiv Alkohol gedronk, a Kombinatioun mam Auto duerno, kann dat fatal Konsequenzen hunn. 2019 war et bis ewell déi niddregsten Zuel vun Doudegen an awer waren et 22 nei Stroossenaffer. Zejoert waren et 36 Doudesaffer.

Den Transportminister François Bausch: "Wann ech bedenken, wéi kontrovers a wéi dacks déi Saachen an der Ëffentlechkeet diskutéiert ginn a mer et einfach hinhuelen, wéi vill Leit schwéier blesséiert ginn oder hiert Liewen op der Strooss loossen. An der ganzer Europäescher Unioun stierwen all Joer 26.000 Leit op der Strooss, a Millioune gi blesséiert. Dat ass och eng Krankheet. Eng gesellschaftspolitesch Krankheet."

Tëscht 2014 a 2018 goufen insgesamt 1.132 Avertissements Taxés wéinst Fueren ënner Alkohol ausgestallt. Knapp 1.400 Führerschäiner sinn 2018 am Kader vun Ethylotester vu der Police agezu ginn. Dat sinn 81% vun alle Permisen, déi Fuerer hu missen ofginn.

Dat nämmlecht Joer hunn d'Automobiliste knapp 9.300 Punkte verluer wéinst ze héijem Alkohol hannert dem Steier. Eng Tendenz, déi zanter 2014 ëm 33% geklommen ass. Och scho bei niddregem Alkohol-Konsum klëmmt de Risiko vun engem Autosaccident drastesch.

Déi lescht Woche war et och roueg a puncto ordonéierten Alkohol-Kontrolle vum Parquet. Dës géifen awer geschwënn nees an Etappen zeréckkommen, bestätegt de Minister. "Et ass awer traureg, datt d'Police souguer wärend dem Lockdown ee Retrait vum Führerschäin huet misse wéinst Alkohol maachen. An déi Zäit ass net vill gefuer ginn."

Et misst een de Leit kloer verständlech maachen, datt et eng perséinlech Decisioun ass, sech alkoholiséiert hannert d'Steier ze setzen, esou nach d'Associatioun vun den Stroossenaffer.

All Joer stierwen eng 26.000 Leit an Europa op der Strooss. Nieft der Vitess, ass Alkohol um Steier eng vun den Haaptursaache bei de Verkéiersaccidenter.

„Alkohol um Steier kascht Mënscheliewen" ass eng Zesummenaarbecht vun der Association des victimes de la route, „FrameArt Media", dem Andy Bausch an dem Mobilitéitsministère.

Communiqué

Nei Campagne fir méi Sécherheet op der Strooss: „Alkohol um Steier kascht Mënscheliewen" (22.06.2020)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics 26.000 Mënsche verléieren hiert Liewen all Joer an Europa op der Strooss. Eng vun den Haaptursaache vun dësen Accidenter ass nieft der Vitesse den Alkohol um Steier.

Och wann d'Evolutioun an der Zäit positiv ass (36 Doudeger zu Lëtzebuerg am Joer 2018 géint 22 Doudesaffer am Joer 2019), mussen all Dag Efforte gemaach ginn, fir Mënschliewen ze retten: sief et duerch Formatioun, Sensibilisatioun oder Repressioun.

1.400 Führerschäiner sinn am Joer 2018 am Kader vun Ethylotester vun der Police agezu ginn, dat sinn 81% vun allen agezunnene Permisen.

Op Grond vun de villen Accidenter, an och de Policekontrollen, bei deenen d'Chaufferen ënner Alkoholafloss stoungen, huet d'Association des victimes de la route (AVR) beschloss, en Informatiounsspot iwwert den Alkohol um Steier ze realiséieren.

De Kontakt ass mat „FrameArt Media" opgeholl ginn, fir ee Projet/Zenario mam Thema: „Alkohol um Steier" auszeschaffen. De Laurent Ernzer vu FrameArt Media huet den Andy Bausch gefrot, fir d'Regie bei der Produktioun ze féieren. D'AVR huet sech erëm de Mobilitéitsministère als Partner erausgesicht, deen enk mat der Associatioun zesummeschafft.

Sou ass eng flott Campagne zesummegestallt ginn, déi iwwer verschiddene Medie vehiculéiert gëtt: Spotten op der Televisioun an den Drive-in Kinoen, Annoncen an der Press, wéi och Bänner op verschiddene Sitten an de soziale Medien. D'Campagne leeft de 24. Juni un a mir invitéiere jiddereen, deen de Spot ënnerwee begéint, en ze deelen!