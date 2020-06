Ënnert anerem de Projet, dee fir de Mëllerdall virgesi war, gëtt net ëmgesat. Hei sollt jo den Auto dem Vëlo fir ee Mount Plaz maachen.

Dëse Summer soll ganz am Zeeche vum Vëlo stoen. Dowéinst koum an der Regierung d'Iddi op, verschidde Stroossen uechter d'Land am August, fir de Verkéier zou ze maachen an dem Vëlo d'Virfaart ze ginn. D'Gemengen hunn nach bis e Méindeg den Owend Zäit, fir en Avis eran ze ginn, ma verschiddener hunn hiren Accord scho ginn.

Et sinn esouguer Gemengen, déi sech spontan gemellt, hunn fir bei dësem Projet mat ze maachen, déi eigentlech net fir eng Pop-Up Vëlospist virgesi waren. 4 Gemengen aus dem Éislek wëlle sech um Projet bedeelegen, wat de Verkéiersminister François Bausch begréisst. An Tëschenzäit sinn awer verschidde Gemenge vum Suedel geklommen. Dowéinst kann zum Beispill de Projet, dee fir de Mëllerdall virgesi war, net ëmgesat ginn. Am Ganze si 7 potentiell Vëlosstrecke gestrach ginn.

„Ech fannen dat schued a mengen och, dass et falsch ass. Et hätt kënnen dozou bäidroen d’Regioun méi attraktiv ze maachen. Gemengen hunn d’läscht Wuert an déi déi net wëllen do gëtt et net gemaach. Bis Enn der Woch steet e Programm deen insgesamt ganz flott wäert sinn. Et si ganz vill Gemengen déi sech positiv abruecht hunn an et si flott Saachen dobäi.“ sot de Mobilitéitsminister François Bausch.

Wei zum Beispill den CR101 tëschent Schëndels à Koplescht, dee fir 5 Weekender am August soll zougemaach ginn. Den Tronçon Koplescht-Mamer an den CR132 tëschent Siren a Mutfert soll esouguer de ganze Mount fir den Trafic gespaart ginn. De François Bausch géif all Dag mierken, wéi vill Leit sech gäre mam Vëlo deplacéieren.

„Mir wëllen de Lëtzebuerger eppes bidden, wou se flott Tier am Summer kënne maachen, zesumme mat hirer Famill an e bësse méi entspaant, wéi dat vläicht soss de Fall ass. Dat war jo Ziel dovun, dass een de Goût an dat wat elo erstanen ass, soll positiv ënnerstëtzen, an engem Mount, wou et souwisou roueg op de Stroossen ass.“

Des Iddi soll, wann et dem François Bausch nogeet, net nëmmen en eemolege Projet ginn, well vill Leit an der läscht de Vëlo fir sech entdeckt hunn.

„Mir hunn op eise Compteure Rekordwäerter an dat geet och nach weider. Et ass net, dass dat elo en Enn kritt hätt nom Déconfinement. D’Weekender virun allem awer och an der Woch, et ginn ëmmer méi Leit, déi sech och normal deplacéieren an dofir si mir gefuerdert. De Staat, mä och d'Gemenge musse mathëllefen, dass mir déi nächste Joren net nëmme wärend gewësse Perioden eppes ubidden, mä och Infrastrukture schafen, dass ee mam Vëlo ganz sécher ka fueren.“

E Freide presentéiert de Mobilitéitsministère dëse Projet am Detail an da wëssen déi momentan begeeschtert Vëlosfuerer, wei eng Stroossen fir Si am August reservéiert sinn.