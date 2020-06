Bal 5 Joer nom Dieselgate bei Volkswagen wëll elo d’EU déi laang versprache Sammelkloen aféieren.

Schonn 2018 hat d’EU-Kommissioun annoncéiert, d’Rechter vun de Konsumenten ze stäerken a Kollektivkloen z’erméiglechen. Dowéinst fuerdert de Konsumenteschutz, datt de Gesetzesprojet iwwer Sammelkloen hei am Land séier finaliséiert gëtt.

No enger virleefeger Eenegung tëscht dem Europaparlament an den EU-Staate gëtt an alle 27 Länner d’Méiglechkeet vun enger Sammelklo agefouert. D’Länner mussen déi nei Reegele bannent 2 Joer ëmsetzen. Da kënne bestëmmten Institutiounen ewéi Verbraucherverbänn fir Betraffener géint Entreprisë Schuedenersatz kloen.

Hannergrond si Fäll ewéi Manipulatioune vu Softwaren an Autoe mat 100.000 betraffene Leit. Sammelkloe kënnen an den EU-Staate bei Froe wat den Dateschutz ugeet oder bei Energie-, Ëmwelt- a Gesondheetsfroen agereecht ginn. Mat Hëllef vun de Sammelkloe kéinten an Zukunft méi Leit hei am Land viru Gericht zéien.

Wat d’Aféiere vu Sammelkloen an der EU ugeet, ass den zoustännege Ministère zefridden, datt bis ewell eng europäesch Léisung fonnt gouf. Nach virum Summer soll de Gesetzesprojet hei am Land duerch de Regierungsrot goen.

Eng Klo-Industrie, ewéi an den USA, wou Sammelkloen ee lukratiivt Geschäftsmodell fir Affekotenetüde sinn, soll no den neie Reegele verhënnert ginn.