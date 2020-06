E Mëttwoch hat sech jo d'Biergerinitiativ vun der Gemeng Suessem nach emol géint de Bau vum Käerjenger Contournement gewiert.

Zesumme mat der Süd-Sektioun vum Mouvement Ecologique an der Suessemer Sektioun vun der Associatioun Natur an Ëmwelt gouf de Gemengeresponsabelen an dem zoustännege Minister virgehäit, falsch Zuelen a puncto Stéckstoffwäerter gebraucht ze hunn, fir de Bau ze rechtfäerdegen.

De neie Contournement, deen d'Haaptstrooss vu Käerjeng entlaaschte soll, gëtt aus verschiddenen Iwwerleeungen eraus gebaut. Et wär ouni Zweiwel wichteg, d'Loftqualitéit ze verbesseren. Dat wär awer net den eenzege Grond. Dësen Apparat op der Lëtzebuerger Strooss zu Käerjeng miesst d'Schuedstoffwäerter, déi vum Verkéier produzéiert ginn.

Den ieweschte Grenzwäert vun de Stéckoxide läit bei 40 Mikrogramm pro Meterkibb. Dësen dierft, dem Minister Bausch no, op kee Fall iwwerschratt ginn. Et stëmmt, dass souwuel vun 80 ewéi 57 Mikrogramm Stéckoxide pro Meterkibb rieds goung.

Bei der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Yves Cruchten wär dem Mobilitéitsminister allerdéngs e Feeler ënnerlaf. Dat Wuert "actuellement" wär hei ze vill am Text.

D'Lëtzebuerger Strooss zu Käerjeng wäert och entlaascht ginn.

Ronn 4 Kilometer laang gëtt de Contournement. Am Mäerz 2021 soll et lass goen. 5 Joer drop kéint d'Streck fir den Trafic opgoen. Bis d'Joer 2026 soll d'Ëmgeeungsstrooss zu Käerjeng fäerdeg gebaut sinn.