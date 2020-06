Genève ass deen eenzege groussen europäeschen Autosalon, deen all Joer organiséiert gouf.

Ursaachen: warscheinlech erlaabt déi sanitär Situatioun am Fréijoer 2021 nach keen esou Event, an – vill méi wichteg – d’Autosconstructeuren hu Raute gewonk.

Déi lescht Editiounen ass et scho permanent biergof gaangen: ëmmer manner Aussteller, ëmmer méi fräi Plazen an den Halen, ëmmer méi kleng Stänn.

D’Editioun 2020 war schonn opgeriicht, a gouf dunn e puer Deeg virun der Ouvertüre ofgesot, wéinst Covid19.

Hei dat offiziellt Schreiwes:



Komitee und Rat der Stiftung «Salon International de l’Automobile» haben heute über die Zukunft der Geneva International Motor Show (GIMS), des grössten Publikumsanlasses der Schweiz entschieden und dabei folgendes festgehalten:

1. Die Stiftung wird im Jahr 2021 keine GIMS organisieren.

2. Das Darlehen des Genfer Staates wird nicht angenommen.

3. Der Verkauf der GIMS an die Palexpo SA ist die bevorzugte Lösung.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen, die sich aus der Absage der GIMS 2020 wegen höherer Gewalt aufgrund der Coronavirus-Pandemie durch den Bundesrat ergeben haben, musste die mit der Organisation der Veranstaltung beauftragte Stiftung heute wichtige Entscheide für die Zukunft der GIMS treffen.

Das Komitee und der Stiftungsrat haben beschlossen, keine Veranstaltung im Jahr 2021 zu organisieren: An einer Umfrage gab eine Mehrheit der Aussteller an, dass sie wahrscheinlich an einer Ausgabe im Jahr 2021 nicht teilnehmen würden und dass sie eine GIMS im Jahr 2022 bevorzugten. Der Automobilsektor befindet sich in einer schwierigen Phase und die Aussteller brauchen Zeit, um sich von den Folgen der Pandemie zu erholen. Darüber hinaus ist nicht sicher, ob die gesundheitliche Situation die Organisation einer Veranstaltung mit mehr als 600’000 Besuchern und 10’000 Journalisten im kommenden Frühjahr erlaubt.

Unmittelbar nach der Annullierung der GIMS im März 2020 hat die Stiftung den Kanton Genf um finanzielle Unterstützung gebeten, um die durch die Absage der GIMS verursachten Verluste - schätzungsweise 11 Millionen Schweizer Franken - zu decken und eine neue Ausgabe vorzubereiten. Der Grosse Rat hat Anfang Juni der Stiftung ein Darlehen von 16,8 Millionen Schweizer Franken gut gesprochen. Die Stiftung dankt den zuständigen Behörden des Kantons und des Staates Genf für ihre Bereitschaft, der GIMS dieses Darlehen zu gewähren, sieht aber in den Bedingungen des Darlehens keine Garantie für die langfristige finanzielle Stabilität der Stiftung in ihrer jetzigen Form: Wenn es 2021 keine Ausgabe der GIMS gibt, müsste die Stiftung bereits im Juni 2021 ohne Mittelzufluss eine Rückzahlung von 1 Million Schweizer Franken leisten. Eine Bedingung des Darlehens ist weiter, dass im Jahr 2021 eine Veranstaltung organisiert werden soll; diese Bedingung kann nicht erfüllt werden. Das Darlehe n wird daher nicht angenommen.

Die Stiftung hat daher beschlossen, den Verkauf der GIMS an die Palexpo SA zu begünstigen. Das Ziel ist, eine Lösung zu finden, welche die regelmässige Organisation eines internationalen Automobil- Salons in Genf sicherstellt. Mit dem Kauf der Vermögenswerte würden alle Rechte der Organisation der GIMS auf die Palexpo SA übertragen. Zur Erinnerung: Die GIMS ist die grösste öffentliche Veranstaltung in der Schweiz. Ihre wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Kanton Genf werden auf rund 200 Millionen Schweizer Franken pro Jahr geschätzt.