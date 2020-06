D'Reamenagementsaarbechten um Rond-point Schaffner sinn ofgeschloss, dat mat e puer Méint Verspéidung.

Wéi mer vum Mobilitéitsministère gewuer gi sinn, hätte Ponts et chaussées en Dënschdeg déi lescht Tester gemaach an et géing souwäit alles klappen.

Ronn 2 an en halleft Joer laang hunn d'Ëmbauaarbechten um grousse Kreesverkéier gedauert, de Käschtepunkt läit bei ronn 10 Milliounen Euro.

Ënner anerem koume Spuere bäi an et goufe Luuchten installéiert. D'Ziel ass et, fir op der genannter Plaz e bessere Verkéiersfloss an eng besser Sécherheet ze kréien.

1992 war den ale Rond-point Schaffner amenagéiert ginn am Kader vum Bau vum Stater Contournement. Nom Rond-point Irgäertche wäert elo de Kreesverkéier Sandweiler ëmgebaut ginn.