Tëscht Mäerz an Abrëll vun dësem Joer huet den Autossecteur ferm ënnert der Covid-19-Kris gelidden.

An hirer Analys vum Autosmaart vum 1. Semester weist d'FEBIAC, d'Fédération Belge et Luxembourgeoise de l'Automobile et du Cycle, an engem Schreiwes dorop hin, datt och den Autossecteur wuel nach méi laang mat den Nowéie vum der Coronakris ze kämpfen huet. Am Verglach vun zejoert goufen dëst Joer wärend der Period Mäerz bis Abrëll ronn 65% manner Gefierer zu Lëtzebuerg ugemellt.

Vu Januar bis Enn Juni goufen eng 20.800 Autoen am Grand-Duché immatrikuléiert, dat ass ee Réckgang vun 32,6%. Camionnettë goufen der knapps iwwer 2.000 ugemellt, dat si ronn 26% manner wéi am Joer 2019.

Donieft ginn zu Lëtzebuerg elektresch Autoen ëmmer méi beléift. Vun 2019 bis 2020 ass den Taux vun elektresche Gefierer hei am Land vun 1,8% op 3,4% geklommen, och ginn Hybridautoen zu Lëtzebuerg ëmmer méi heefeg ugemellt - si maachen 11,3% vun de Gefierer aus. Iwwerdeems dem Bensinner seng Part-de-marchéë weider klammen, verléiert den Diesel der liicht.

Insgesamt stellt d'FEBIAC och fest, datt den Auto lounen, amplaz vum Auto kafen, och ëmmer méi beléift bei de Verbraucher gëtt.