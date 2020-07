D'Carole Dieschbourg an de Claude Turmes hunn um Freideg de Moien e Programm virgestallt, bei deem een z.B. Primme fir Elektrobornen doheem kritt.

Bis 2050 soll Lëtzebuerg null CO2 Emissiounen ausstoussen also Klima-neutral sinn. Dat ass d'Zil vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an dem Energieminister Claude Turmes. D'Mobilitéit ass e Schlësselberäich fir dat z'erreechen. An dem Kontext hunn d'Ministeren um Freideg weider Bausteng aus hirer Politik presentéiert.

Nieft de Campagnen „Clever Wunnen“ an „Clever Solar“ goufen elo „Clever Fueren“ an „Clever Lueden“ presentéiert, déi d'Elektromobilitéit zu Lëtzebuerg promouvéiere sollen. Et sinn dëst spezifesch Primme. Am Beräich Clever Fuere ginn et nieft den Primme fir Elektro-Autoen, och Subsiden fir Vëloen an Elektro-Vëloen déi e grousse Succès hunn an fir déi bis ewell 12.200 Demandë gemaach goufen.

Manner bekannt sinn déi fir liicht Elektro-Gefirer, erkläert d'Carole Dieschbourg.

Carole Dieschbourg: „Et ass zum Beispill och fir ee Scooter, fir déi Vëloen, déi och iwwer 25 Kilometer an der Stonn ënnerstëtzen, déi net vun der Vëlosprimme profitéieren, dass och fir déi d'Primmen ëm 100 Prozent eropgesat ginn, dat heescht 50 Prozent vum Präis also bis zu 1.000 Euro Cash kritt een, wann een sou ee Gefier keeft.“

Déi meescht Leit géingen awer op een Auto ugewise bleiwen, besonnesch am ländleche Raum. Mëttlerweil géing et och souvill verschidde Modeller an verschiddene Präiskategorië ginn, dass de Kaf vun engem Elektro-Auto keng Hürd méi wär, esou de Claude Turmes. Dofir wär et elo wichteg d'Initiativ ze lancéieren, fir och elektresch Luetstatiounen fir doheem opzeriichten a mat ze finanzéieren.

Claude Turmes: „Et ass sou dass mer normal, einfach elektresch Bornen, déi wäerten mer subventionéieren bis zu 750 Euro, also 50 Prozent. Et ass awer sou, dass et Borne gëtt, déi sinn méi intelligent, dat heescht déi kënnen méi och mam Stroumsystem interagéieren an déi Bornen – wa se an engem eenzelen Haus sinn – subventionéieren mer déi bis 1.200 Euro, also och 50 Prozent.“

Ëmmer méi Leit zu Lëtzebuerg wunnen awer an Residenzen mat enger kollektiver Garage oder Parkplazen. Wann do zevill Leit normal Bornen opriichten, da kéint et zu engem Enkpass am Stroumnetz kommen.

Claude Turmes: „An dat antizipéieren mir doduerch, dass mir, wanns de an enger Residence enge Borne opriichts, mir subventionéieren déi Bornen déi besonnesch intelligent sinn, wou quasi een Tableau opgeriicht gëtt, wous de da vill Bornen quasi kanns gläichzäiteg intelligent speisen.“

D'Demanden fir esou eng Primm ze kréien, kënne bis maximal 12 Méint no der fäerdeger Installatioun eragereecht ginn. Weider Informatioune kriss een op www.clever-primes.lu oder via Telefon um 8002 11 90.

Fir Kritiker besonnesch vun Elektro-Batterien dierft interessant sinn, dass vun Oktober eng nei europäesch Direktiv fir Elektro-Batterië soll spillen.

Claude Turmes: „Een elektreschen Auto, deen an Europa verkaaft gëtt, deem seng Batterie, déi muss gréng hiergestallt sinn. A si kritt eng Obligatioun, si muss zu 100 Prozent recycléiert ginn.“



Donieft misst och bei engem elektreschen Auto, deen an Europa verkaaft gëtt, nogewise ginn, dass de Lithium, de Kobalt an aner Materialien déi do dran sinn, dass déi aus offizielle Minne sinn, wou Aarbechtschutz, Mënscherechter gëllen, sou nach den Energieminister Claude Turmes.