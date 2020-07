En Autoskonstrukteur, deen illegal manipuléiert Gefierer an anere Länner verkeeft, kann och an deene Länner viru Geriicht geholl ginn.

Hannergrond vun deem Urteel ass eng Sammelklo vu knapp 600 Leit, déi an Éisträich géint VW wollte virgoen. Hei hat den däitschen Autosconstructeur awer d'Zoustännegkeet vun den éisträichesche Geriichter kontestéiert, well de Siège vum Grupp an Däitschland ass. En Argument, dat déi europäesch Riichter awer net gëlle gelooss hunn.

Europäesche Geriichtshaff/Reportage Maxime Gillen

Am Prinzip kann een nëmme Schuedenersatz vun enger Entreprise an deem Land froen, wou dës hire Sëtz huet. Ausser, de Schued wier an engem anere Land entstanen. A genau déi Ausnam hunn d'Riichter am Fall VW applizéiert, wéi de Spriecher vum Europäesche Geriichtshaff Antoine Briand erkläert.

"Il se materialise, donc il apparaît, il devient réel pour l'acheteur du véhicule non pas lorsque le logiciel est installé en Allemagne dans les usines Volkswagen, mais lorsque l'acheteur paie le véhicule."

Dat well de Konsument jo dee Moment ze vill fir en Auto bezuelt huet, deen net de versprachene Standarden entsprach huet.

Zu Lëtzebuerg waren 2018 scho véier concernéiert Consommateure géint déi jeeweileg Concessionnairen an de VW-Konzern selwer viru Geriicht gaangen. Duerch d'Coronavirus-Pandemie hunn dës Affären e bësse Retard kritt, ma déi Responsabel vum Konsumenteschutz ULC rechnen awer uganks nächst Joer mat den Urteeler.

Zweiwel un der Schold vum VW-Konzern bestinn dem Bob Schmitz vun der ULC no zanter engem Urteel vum ieweschten däitsche Geriicht Enn Mee net méi. Hei wier kloer etabléiert ginn, dass VW getrickst huet an dass dat illegal war.

Déi éischt Urteeler vu Lëtzebuerger Fäll kéinten dem Bob Schmitz no dann och de Wee fräimaache fir weider Affären.

"Mir erwaarde mat groussem Interessi déi éischt Urteeler an deene véier Inidividualfäll vläicht fir ufanks nächste Joers. Wann déi positiv fir eis ausginn, dat heescht d'Riichter eis Recht ginn, dann hu mer effektiv eppes an der Hand, wou mir kënnen eng Jurisprudence hunn. An dorop opbauend kënne mir dann nach aner Leit incitéieren, och viru Geriicht ze goen."

Dofir hu si nach ronn 5 Joer Zäit. D'Verjärungsfrist läit bei 10 Joer, nodeems de Fait bekannt gouf, wat jo am Joer 2015 war.