Wéi d'CFL matdeelen, ginn Ersatzbusser agesat, et muss allerdéngs mat Retarde gerechent ginn.

Offiziellt Schreiwes

Une cause d’origine technique en Gare de Pétange affecte actuellement la circulation des trains sur plusieurs lignes. Des retards et suppressions sont à prévoir entre Differdange, Pétange et Rodange. Les CFL ont mis en place un service de bus de substitution. Les bus circulent entre Differdange, Pétange et Rodange pour la ligne 60 ainsi qu’entre Bascharage-Sanem, Pétange et Rodange, entre Rodange et Longwy et entre Rodange et Athus pour la ligne 70. Les clients ont, par ailleurs, la possibilité d’utiliser les bus de ligne (TICE). Les CFL prient d’excuser les désagréments causés. Pour plus d’informations concernant les alternatives et horaires de circulation, les voyageurs sont invités à consulter l’application CFL mobile ou le site www.cfl.lu.