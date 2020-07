Op der N11 ass den éischte Streckeradar am Grand-Duché zanter dem 15. Juni am Asaz.

An engem Mount goufe 589 Automobiliste vum Streckeradar tëscht dem Waldhaff a Gonnereng geblëtzt. Zanter genee engem Mount ass den neie Radar op der N11 am Asaz. Do gëtt jo d'Duerchschnëttsvitess gemooss op deene knapp 4 Kilometer. 90 ass hei erlaabt, 75 fir déi schwéier Gefierer.

580 Chauffere kruten de leschte Mount en Avertissement vun 49 Euro, dat heescht eng Vitess tëscht 91 an 110 ass zréckbehale ginn.

9 Automobiliste kruten e Protokoll vun 145 Euro an zwee Punkten um Führerschäin, si ware mat iwwer 110 op där Streck ënnerwee.

Tëscht dem 15. Juni an dem 15. Juli goufen ongeféier dräi Mol manner Leit mam neie Streckeradar geblëtzt, wéi mam ale fixe Radar op der N11. Soss waren et an der Moyenne 1.700 de Mount. Ze bemierken awer och, datt nach ëmmer däitlech manner Autoen ënnerwee sinn.