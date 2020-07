Hien ass fir d'éischt mat 113, wou 70 erlaabt war, geblëtzt ginn, ier hien eng 36 Minutten drop op der selwechter Plaz mat 151 kontrolléiert gouf.

Dat huet d'Police vun Hamm an Däitschland en Donneschdeg matgedeelt.

Fir den éischte Blëtzer riskéiert de Mann 120 Euro Geldstrof an ee Punkt um Führerschäin. Fir den zweete Protokoll sinn et 600 Euro, 2 Punkten an 3 Méint Fuerverbuet.