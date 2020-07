Op enger Pressekonferenz vun der "Allianz pro Schiene" zu Berlin huet den Transportminister erkläert, wéi d'Lëtzebuerger Verkéiersstrategie ausgesäit.

Lëtzebuerg huet 2019 pro Awunner 448€ an d'Schinnen investéiert. Domat läit de Grand-Duché am Ranking vun der "Allianz pro Schiene" op Plaz 1, knapp virun der Schwäiz. An eisen Nopeschlänner falen d'Investitioune pro Kapp dogéint éischter moer aus.

De Lëtzebuerger Mobilitéitsminister François Bausch huet op der Pressekonferenz en Donneschdeg zu Berlin betount, datt tëscht 2013 an 2016 hei am Land d'Investitiounen an d'Infrastrukture vun der Bunn verduebelt goufen. Engersäits d'konstant Entwécklung vun urbane Liewensraim, anersäits awer och d'Klimaproblematik géifen an den Ae vum François Bausch eng méi effizient Organisatioun vun der Mobilitéit fuerderen.

Wärend zum Beispill an Däitschland nach ëmmer eng Majoritéit vun den Investitiounen an de Stroosseverkéier fléissen, sëtzt Lëtzebuerg, mä och Éisträich an d'Schwäiz d'Prioritéit op d'Bunn.