2019 sinn an Däitschland 963 Mënschen a sougenannte Vitess-Accidenter ëm d'Liewe komm.

53.687 goufe blesséiert, dovunner 13.769 schwéier. Déi Zuelen huet d'"Statistisches Bundesamt" zu Wiesbaden um Dënschdeg publizéiert. Bal all 3. Doudesfall am Verkéier wier deemno op ze héich Geschwindegkeet zréckzeféieren.

Accidenter gëllen als Vitess-Accidenter, wann d'Police op d'mannst engem vun de Chauffere reprochéiert, mat engem Tempo ënnerwee gewiescht ze sinn, deen "net adaptéiert" war. Wann et zum Beispill staark géif reenen oder Niwwel wier, kéint een och ze séiere ënnerwee sinn, ouni déi maximal zougeloosse Vitess z'iwwerschreiden.

Dem Statistikamt no hätt d'Police deemno a méi wéi 41.000 Fäll vun Accidenter mat Blesséierten oder Doudesaffer eng Vitesse festgestallt, déi net adaptéiert war. Allerdéngs wier dovunner déi maximal zougeloosse Vitesse nëmmen 2.130 Mol iwwerschratt ginn.

D'Zuel vun Doudesaffer op den däitsche Stroossen ass an de leschte Joren ëmmer weider erofgaangen a louch d'lescht Joer mat ronn 3.000 Affer méi niddereg, wéi an de 60 Joer virdrun.

Par Rapport zu 2010 war et eng Baisse vu 16,5%, bei den Doudesaffer duerch ze héich Vitesse war et souguer e Réckgang vun 33,2%. An awer ass 2019 nach all 9 Stonnen e Mënsch an engem Vitess-Accident gestuerwen.

An Däitschland gëtt ëmmer nees kontrovers iwwert eng Limitatioun vun der Vitesse op den Autobunnen diskutéiert - rezent eréischt huet de Chef vun de Gréngen, de Robert Habeck, sech fir eng Limitatioun vun 130 km/h ausgeschwat an Aussiicht gestallt, datt dat eng vun den éischte Moossname wier, déi géif ëmgesat ginn, wann déi Gréng an der Regierung wieren. Ma souguer de CSU-Chef Markus Söder ass, anescht wéi seng Partei virdrun, mëttlerweil net méi kategoresch dogéint, wéi hie leschte Weekend ze verstoe ginn huet.