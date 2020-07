Déi 36 Meter laang Foussgänger- a Vëlosbréck verbënnt de Quartier mam P&R Howald.

Hei loossen all Moie vill Leit hiren Auto stoen, fir vun do aus zu Fouss, mam Vëlo oder mat der Trottinette op d'Aarbecht ze fueren. De Mobilitéitsminister François Bausch huet d'Bréck en Dënschdeg de Mëtten zesumme mat Representante vun der Stad Lëtzebuerg, der Gemeng Hesper an de Ponts et chaussées ageweit.

Den Amenagement ass provisoresch a kéint an enger spéiderer Phas, wann de Boulevard Raiffeisen bis fäerdeg ass, eventuell weider a Richtung Houwald an Hesper féieren an un d'Vëlospisten ugebonne ginn. Den Ament ass d'Pist net an den nationale Reseau integréiert.

D'Aarbechten op der Plaz hunn den 20. Januar 2020 ugefaangen a goufen de 14. Juli 2020 ofgeschloss, mat enger Ënnerbriechung duerch d'Corona-Pandemie vu Mëtt Mäerz bis Enn Abrëll. Dat fir e Käschtepunkt vun 1 Millioun Euro, dovunner 250.000 Euro fir d'Passerelle.

Offiziellt Schreiwes vum Mobilitéitsministère



Inauguration de la passerelle pour piétons et cyclistes à la Cloche d’Or (21.07.2020)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

"Le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, en présence de représentants de la Ville de Luxembourg, de la commune de Hesperange ainsi que de l’Administration des ponts et chaussées ont inauguré le mardi 21 juillet 2020 la passerelle pour piétons et cyclistes au ban de Gasperich. Un nombre important de personnes utilisent chaque jour le P&R Sud pour ensuite se déplacer à pied ou à vélo/trottinette vers le ban de Gasperich. Afin d’éradiquer une situation dangereuse à laquelle ces dernières furent exposées, il a été décidé de réaliser le plus rapidement possible une piste mixte sur le CR 231 (boulevard Raiffeisen) entre la fin du ban de Gasperich à hauteur du nouveau supermarché et le trottoir existant près du rond-point Howald, en passant par le P&R Sud et son extension. La construction d’une passerelle qui enjambe l’A3, d’une longueur de 36,50 mètres et d’une largeur de 3,15 mètres, en fait également partie. Il s’agit là d’une solution provisoire, en attendant le réaménagement définitif du boulevard Raiffeisen. De ce fait, cette piste mixte n’est pas intégrée au réseau national des pistes cyclables.

Les travaux ont débuté le 20 janvier 2020 et ont été terminés le 14 juillet 2020 (avec une interruption de mi-mars jusqu’à fin avril). Les coûts s’élèvent à 1 million d’euros HTVA (dont 250.000 euros pour la passerelle)."