Wann een aktuell vun Iechternach mam Bus op Ettelbréck wëll fueren, muss een, deemno wéini een fiert, och a Corona-Zäite vill Kierperkontakt a Kaf huelen.

"De Bus tëschent Iechternach an Ettelbréck war scho beim Depart zu Iechternach gerammelt voll an awer sinn op de Statioune Weilerbaach, Bollendorf-Bréck a Grondhaff nach eng sëllege Passagéier erageklommen."

Dat huet e Redaktiounskolleeg gezielt, dee relativ entsat war iwwert dee ville Kierperkontakt, deen en "onfräiwëlleg" hat, wéi en e Mëttwoch am spéiden Nomëtteg als Passagéier mat der Buslinn 500 ënnerwee war.

E war e Freideg nach emol zeréck, fir -dës Kéier vu baussen- ze kucken, ob dat en eemolege Phänomen war oder ob dat Usus ass.

Eng Erfarung, déi de Kolleeg dunn och am Bild festgehalen huet.

Seng Fotoen a säi Video hunn elo manner eppes mat schéine Vakanzenandréck ze dinn, et si Biller, déi een a Corona-Zäiten dach méi seele gesäit.

Masseg Leit op engem Koup, ganz no beieneen, zemools, wann een un déi sanitär Situatioun denkt, dofir awer de Gros mat Mask, esou wéi dat och an der Dier vum CFL-Bus affichéiert ass. Eise Redaktiounskolleeg schwätzt vu "Sardinnen an der Béchs".

CFL verdeedege sech: Gi keng offiziell Restriktiounen

D'CFL, déi sinn immens frou, datt d'Campagne "Vakanz doheem" esou vill Succès huet, seet d'Alessandra Nonnweiler, d'Pressespriecherin vun der Bunn a -jo- duerch den digitale Comptage hätt een och e Mëttwoch gemierkt, datt nawell vill Leit op där Ligne ënnerwee wieren.

"Souwäit ech weess, gouf et dat éischt Thema domadder en Donneschdeg an och e Freideg de Moien a mir hu reagéiert, fir do méi e laange Bus anzesetzen."

Iwwert dës Ausso staunt de Redaktiounskolleeg. Op deenen zwee Deeg war d'Gréisst vum Bus, deen allkéiers um hallwer 5 zu Iechternach fortgefuer ass, déi selwecht. Do ass hie formell. Op der Bunn soe se, dat muss ee präziséieren, datt de grousse Bus och just zu Auerzäite fiert, wou vill lass ass. Bleift d'Fro, ob duerch dee méi grousse Bus de Problem dann elo geléist ass.

"An deem Sënn kënne mer jo och net vu Problem schwätzen, wéi gesot, et ass ëffentlechen Transport, Maskeflicht ass de rigueur, do wou een eben och soss den Ofstand vun zwee Meter net kann anhalen Maskeflicht souwisou a wann emol méi Leit an de Busse sinn, hu mir elo eben déi Mesurë getraff, gëschter scho méi e laange Bus a mir kënne vun der nächster Woch un och reagéieren, mat engem zweete Bus op der selwechter Linn."

Donieft, seet d'Alessandra Nonnweiler, wier och e Formateur op der Plaz gewiescht, dee sech d'Situatioun ugekuckt hätt.

Op Nofro hi präziséiert d'Pressespriecherin vun den CFL nach, datt vu politescher Säit net festgehalen ass, wéi vill Leit an engem Bus dierfe setzen a stoen a well et keng Restriktioune ginn, géif et och keng Kontroll.