Den 29. Juli huet de grousse Busoperateur vu Kanech eng Partie vun den Undeeler vun der Entreprise Voyages Unsen S.A. iwwerholl.

D'Familljenentreprise Voyages Unsen S.A. huet säi Sëtz zu Éischt an zielt 98 Mataarbechter, dorënner 71 Chaufferen. Donieft ass d'Firma am Besëtz vun iwwer 60 Gefierer, huet e Reesbüro, e Service fir Gruppereesen a gëtt eng Broschüre fir Busreesen eraus.

Bis haut ass Voyages Emile Weber déi gréisste Firma zu Lëtzebuerg am Beräich vu Mobilitéit an Tourismus, huet am Grand-Duché an an der Groussregioun 1.300 Mataarbechter opweises an besëtzt eng Flott vu 700 Gefierer (Busser an Taxien).

An engem Communiqué geet rieds vun engem Partenariat. Beim operative Geschäft bleift bei der Firma Unsen mol nach alles beim Alen an op d'Mataarbechter solle keng Changementer duerkommen, heescht et weider.