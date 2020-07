En date du 30 juillet, François Bausch, Vice-premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et Claude Turmes, ministre de l'Aménagement du territoire, ministre de l'Énergie, ont assisté, ensemble avec Emile Eicher et Marie-Josée Jacobs, à l’inauguration du passage souterrain pour cyclistes et piétons à Clervaux, qui constitue un maillon essentiel du réseau cyclable au Nord du pays. Le projet s’intègre dans la réalisation de la piste cyclable du Nord PC21, qui prend son départ à Ettelbruck pour rejoindre le territoire belge près de la Schmiede. La PC21 sera reliée à la Vennbahn, une merveilleuse piste cyclable sur l’ancienne voie ferrée. Sa destination est Aix-la-Chapelle (D) via Burg-Reuland (B), St Vith (B), Monschau (D) et Raeren (B) sur une distance de 125 km. Sur le tronçon entre Clervaux et Cinqfontaines, la PC21 suivra le tracé de la voie ferrée. Le passage inférieur pour cyclistes relie le centre de Clervaux avec la gare ferroviaire, la nouvelle gare routière, le Lycée Edward Steichen et via la Transversale de Clervaux la future PC7 qui longe la N7. La PC21 assurera l’accès vers les autres itinéraires cyclables du Nord du pays. François Bausch a qualifié le projet comme «essentiel non seulement pour les déplacements journaliers des résidents, mais également pour le cyclotourisme international, une fois que la PC21 sera reliée à la Vennbahn. En effet, cette piste cyclable sera une des plus pittoresques de la Grande-Région et permettra de traverser le Luxembourg de Troisvierges au Sud du pays sur un axe Nord-Sud dans un environnement sécurisé. L’objectif est de réaliser les travaux en plusieurs phases en vue d’une ouverture parallèle avec la Transversale de Clervaux au printemps 2023.» Le coût des travaux s’élève à 1.200.000 € et le délai d’exécution fut de jours 270 ouvrables.