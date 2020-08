Vill lass ass haut op den europäeschen Stroossen a Richtung Vakanz. A Frankräich huet Bison futé d'Departe fir an de Süden "schwaarz" klasséiert.

Et ass déi éischte Kéier fir dëst Joer, datt de Bison futé esou eng Warnung erausginn huet. Et gi bis zu 900 Kilometer Stau virausgesot. Wéinst den héijen Temperaturen an 13 Departementer gëtt de Leit och geroden, fir de Weekend am Beschten zu deenen Zäiten am Dag ze fueren, wou et net sou waarm ass an tëscht Mëtteg a 16 Auer den Auto am Beschten stoen ze loossen.