De Vëlosummer 2020: de ganzen August iwwer soll de Vëlo am Zentrum stoen, ma net all Gemeng mécht mat. Wat sinn d'Grënn?

Et soll erméiglecht ginn, a Rou kënnen op Stroossen, déi fir de Rescht vum Trafic gespaart goufen, uechter dat ganzt Land ze fueren an eng Partie schéin Ecker a Géigenden ze entdecken. Ma eng Rëtsch Gemengen hu sech awer decidéiert, dëst Joer net mat ze maachen. Dat huet e puer Gemengen net gefall. De President vum Gemengesyndicat Syvicol, Emile Eicher.

„Mat deene Gemengen, déi elo Probleemer haten, mengen ech, muss ee seriö schwätzen, wat een och vläicht fir si ka maache fir ze erliichteren. Vläicht och aner Zäitraim fannen, et muss jo net onbedéngt elo ee ganze Mount sinn. Ech mengen, do soll ee sech awer elo mol un den Dësch sëtzen, well ech fannen d'Initiativ awer ganz flott."

D'Grënn, firwat verschidde Gemengen net wëllen deelhuelen, wieren ënnerschiddlech, sou de President vum Syvicol.

An de meeschte Fäll soll et dru léien, dass d'Gemenge Angscht haten, e ganze Mount iwwer wichteg Verkéiersstroosse mussen ze spären. Nach eemol den Emile Eicher.

„An där kuerzer Zäit war et vläicht och net méiglech gewiescht, fir Decisiounen ze huelen, déi jidderengem gepasst hunn. Et muss een och vläicht kucken, ob ee wierklech e ganze Mount hannereneen zoumécht oder ob een dat just de Weekend organiséiert."

Verschidde Gemengen hunn decidéiert, fir grouss Zoufaartsstroossen, wou vill Schwéierverkéier ënnerwee ass, just weekends ze spären. Virun allem an der Regioun Mëllerdall ass dëst de Fall, wou nach gréisser Schantercher sinn an Deviatioune laanscht féieren. D'Gemeng Bäerdref ass eng vun de Gemengen, déi decidéiert huet, dëse Summer net matzemaachen. De Buergermeeschter Joe Nilles mat weideren Erklärungen.

„Mir hunn eis u sech ënner de Mëllerdaller Buergermeeschteren och zesummegedoen an ofgeschwat - mir waren och op eng aberuffen Entrevue op de Ministère. Ech mengen deene meeschte sinn d'Biller vun 2018 nach am Kapp, wat hei am Mëllerdall lass war, an ech sot schonn eng Kéier: den Timing ass einfach schlecht, fir hei am Mëllerdall elo am August d'Stroossen ze spären."

Just weekends Stroossen ze spären, wier awer och keng gutt Optioun.

Et géingen nach genuch Commercë ginn, déi sech vum Lockdown erhuele missen. Déi wieren nämlech duerch gespaarte Stroossen ageschränkt, sou de Buergermeeschter vu Bäerdref. Wa verschidde Stroossen nees op wieren, wier een awer ganz oppen, an Zukunft nees iwwer een Vëlosdag am Mëllerdall ze schwätzen.

Am Grand-Duché ginn et insgesamt ronn 1.000 Kilometer Vëlosweeër.