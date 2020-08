De Weekend vum 15. a 16. August steet am Norde vum Land nees alles am Zeeche vum Drotiesel.

Am Kader vum "Vëlosummer 2020", dee fir de Vakanzemount August vum Ministère fir Tourissem an d'Liewe geruff gouf, geet de "VëloViaNorden" op déi 2. Etapp. De Weekend vum 15. a 16. August steet an de Gemenge Kiischpelt, Clierf, Wäiswampech an Ëlwen den Drotiesel nees am Virdergrond.

War déi 1. Editioun ugangs des Mounts schonn e grousse Succès, esou erhofft ee ech och fir déi 2. groussen Zoulaf an de Lëtzebuerger Ardennen.

Informatiounen iwwer de geneeë Parcours a weider nëtzlech Detailer ginn et op der Internetsäit velovianorden.lu.

© VëloViaNorden - Flyer

Offiziellt Schreiwes

VëloViaNorden – 2.Edition am Wochenende des 15. und 16. August 2020

Im Rahmen vom „Vëlosummer 2020” welcher für den Monat August vom Tourismusministerium angekündigt wurde, haben die Gemeinden Kiischpelt, Clerf, Weiswampach und Ulflingen die Initiative „VëloViaNorden" umgesetzt, welche einen Straßenabschnitt von ca. 30 km für Radfahrer reserviert. Nach dem großen Erfolg am Wochenende des 1. und 2. August, werden die Fahrradfans zu einem zweiten Wochenende eingeladen um die Luxemburger Ardennen zu entdecken und dies am Samstag dem 15. und Sonntag dem 16. August 2020.

Der Norden des Großherzogtums ist das perfekte Ziel für einen Kurzurlaub auf zwei Rädern. Profitieren Sie von der zweiten Edition „VëloViaNorden" und entdecken Sie den „vorübergehender“ Radweg welcher alle kleinen und großen Radsportbegeisterte begrüßt , von Enscheringen, durch die Innenstadt von Clerf, weiter nach Weiswampach, vorbei am See, nach Wilwerdingen zur berühmten Vennbahn in Huldingen. Etwa 30 km Straße wird in Form einer „C2-blockierten Straße“ für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Verkehr von Bussen und Anwohnern ist dennoch gestattet, was bedeutet, dass Radfahrer und Autofahrer die Straßenverkehrsordnung für die gesamte Länge der Strecke einhalten müssen.

Diese außergewöhnliche Route ist zweifellos ein zusätzliches touristisches Gut für die schöne Region Éislek. Einwohner und Touristen können den Norden Luxemburgs mit dem Fahrrad besuchen und dabei das Vennbahn- oder RAVel-Netz sowie die drei Strecken "Gënzentour", "Panoramatour" und "Jardins à suivre" nutzen. Dank der Verbindung der Nordspitze des Großherzogtums mit dem internationalen Radwegenetz sind Ausflüge in die Städte Maastricht, Aachen und Sankt-Vith problemlos möglich.

Der Schienenverkehr mit Haltestellen an den Bahnhöfen Kautenbach, Wilwerwiltz, Drauffelt, Clerf und Ulflingen lädt alle Besucher ein ihren Aufenthalt so einfach wie möglich zu gestalten mit angepasster Hin- und Rückfahrt wie es ihnen beliebt. Machen Sie einen Halt in den Dörfern, reservieren Sie im Voraus einen Tisch in einem der Restaurants entlang der Route und übernachten Sie in den Hotels und auf den Campingplätzen der Gegend. Eine großartige Gelegenheit, den vom Tourismusministerium angebotenen Übernachtungsgutschein zu nutzen.

Besuchen Sie die Website www.velovianorden.lu, um sich über alle möglichen Angebote zu informieren, einschließlich den Kontakten für den Fahrrad- oder E-Bike-Verleih.