Dogéint gouf et en zolitte Réckgang bei de Venten déi éischt 7 Méint vum Joer, seet de President vun der FEDAMO.

D'Lëtzebuerger Autosbranche huet am Lockdown gelidden, ma lo schéint et nees ze dréien. Nach ni goufen an engem Mount Juli sou vill Autoen ugemellt, wéi dëst Joer. D'Onsécherheete wéinst Corona bleiwen awer bestoen. De Pit Everling huet bei der Lëtzebuerger Autos-Federatioun FEDAMO nogefrot

Fedamo / Reportage Pit Everling

2019 war e Rekordjoer, 2020 koum Corona. De Lockdown war schwiereg. Am Mäerz goufen et just 2.798 Nei-Umeldungen, am Abrëll souguer just 1.192, 5 Mol manner wéi 2019.

Elo am Juli krute 5.509 nei Autoen eng gro a giel Kaart. Dat hätt vill domat ze dinn, datt nach Autoe geliwwert ginn, déi nach viru Corona verkaaft gi sinn, seet de Fedamo-President Philippe Mersch. Hie schwätzt vu positive Nouvellen a vun enger wichteger Loftblos. Ma dat géing awer näischt drun änneren, datt ee par Rapport zu engem normale Joer 27% manner verkaaft hätt bis elo.



"Mir hunn nach ëmmer e Retard vu bal 10.000 Autoen. Mir sinn net duerch de Bësch. Mir sinn an engem Déphasage.

Wann et elo sou weider géing goen, wier et berouegend. Mir sinn awer nach ëmmer besuergt, wéi d'Evolutioun an den nächste Méint wäert sinn."



D'Clientë géingen also den Ament op alle Fall kafen, souwuel Neiween, wéi och Occasiounen. An de Showroome géingen och d'Hygiènesreegelen agehale ginn.



D'Primme fir Elektrogefierer oder Hybride schéngen dann och entretemps ze gräifen



Am Juli goufen 3,5% elektresch Autoen ugemellt ginn. Kee Boom, mä awer eng signifikant Augmentatioun.

8.000€ Primm fir en elektreschen Auto ass jo och schonn e Wuert.



Bei der zukünfteger Besteierung vu Firmeween géing een op e Retour vum zoustännege Ministère waarden. Op alle Fall wier eng Entrevue fir d'Rentrée geplangt.

D'Firmeween hätte jiddefalls eng enorm Influenz op d'Venten am Automobilsecteur an dee Message wéilt een der Regierung mat op de Wee ginn.