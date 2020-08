Well esou vill Demanden erakommen, dauert et aktuell 10 Wochen, bis een d'Suen rembourséiert kritt.

D'Primme fir en neie Vëlo sinn enorm beléift. Zanter dem Mäerz zejoert a bis de 15. Juli dëst Joer goufen iwwer 7.200 Primme vum Ëmweltministère ausbezuelt.

Iwwer 17.000 Demande goufe schonn agereecht. Speziell déi lescht 3 Méint mam neie Regime a Primme bis zu 600 Euro sinn d'Demanden enorm geklommen. 5.000 Ufroe gouf et eleng am Juli. Bis de 15. Juli goufen 3.652 Primme fir normal Vëloen ausbezuelt, 217 Euro waren et an der Moyenne.

Fir en Ebike gouf et 3.553 Mol eng Ënnerstëtzung vum Staat, duerchschnëttlech 293 Euro.

Am Ganze goufe bis ewell 1.835.000 Euro u Primmen accordéiert. Déi Detailer gouf et an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierten Mars di Bartolomeo. Weider Prezisioune krute mer aus dem Ëmweltministère.

Déi Chiffere bezéie sech awer zum gréissten Deel op déi „al“ Primm, déi bis de Mee en Place war. Där méi héijer Primme goufe bis ewell just 305 ausbezuelt.

Als Rappell: Déi nei Primm kritt ee fir e Vëlo, déi tëscht dem 11. Mee dëst Joer a bis den 31. Mäerz d'nächst Joer kaf ginn.

Pro Persoun gëtt et just emol bannent 5 Joer eng Ënnerstëtzung.

Déi ablécklech Primm gëllt fir Vëloen, op mat oder ouni Motor, an och fir e Kannervëlo. D'Primm ass d'Hallschent vum Präis ouni TVA a maximal 600 Euro.