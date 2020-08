Fir se besser ze schützen, goufen tëscht dem 20. Juni an 19. Juli verstäerkt Kontrolle vu Motocyclisten op eise Stroosse gemaach.

Et goufen alles an allem iwwer 2.600 Kontrolle gemaach. Besonnesch am Viséier waren nieft der Vitess och nach d'Dokumenter an den techneschen Zoustand vum Gefier, grad ewéi d'Kontroll, ob de Motocyclist en homologéierten Helm unhat.

Vun de 600 Protokoller déi geschriwwe goufen, waren der 85 wéinst ze héijer Vitess a 50, well d'Motocyclisten am Fall vun engem Stau oder bei Zéifloss, tëscht de Spueren iwwerholl hunn.

An 30 Fäll war den Helm net homologéiert an a méi wéi 100 Fäll war d'Beliichtung vum Motorrad net an der Rei.

A bal 80 Fäll waren d'Motorrieder ze haart. 72 Chaufferen haten net déi néideg Sécherheetsausrüstung dobäi, wéi z.B. de Sécherheetsgilet.

D'Police weist dann och drop hin, dass och an den nächste Summerméint weiderhi verstäerkt Kontrolle gemaach ginn, besonnesch op deene Strecken, déi dofir bekannt sinn, dass hei vill Motocyclisten ënnerwee sinn.