De "Wolfsburger Nachrichten" no soll ee presuméierte VW-Spioun e Mëttwoch an engem ausgebrannten Auto fonnt gi sinn. VW huet dëst nach net confirméiert.

De Parquet vu Braunschweig huet d'Identitéit vum Doudegen och nach net confirméiert. An awer zirkuléieren dës Noriichten an dëser Spionage-Affär ronderëm Volkswagen: d'Wolfsburger Nachrichten hätten eng sécher Informatiounsquell.

Den Ament gëtt schonn eng rezent presuméiert Attack op de Spioun ënnersicht. E Méindeg gouf eng Enquête annoncéiert, well dem méigleche Maulef säin Haus a Brand gestach gi wier. De Parquet géif ee Lien tëscht dem Brand an der Spionage-Affär ënnert d'Lupp huelen.

D'Affär geet op 2018 zréck. Ee Mataarbechter vu Volkswagen soll vun 2017 bis 2018 intern Gespréicher opgezeechent hunn, net manner wéi 50 Stonnen.

VW huet géint hien eng Plainte gemaach. De presuméierte Maulef sot, hie wier kee Spioun an hätt d'Opname gemaach, fir d'Reunioune besser resuméieren ze kënnen. E gouf intern bei VW enttarnt, den Autosbauer wéilt awer nach näischt soen, soulaang d'Enquête nach am Gaang ass.

Bei den Opzeechnungen ass et ëm een VW-Aarbechtsgrupp gaangen, wou geplangt oder berode gi wier, wéi een den Autosbauer de Fournisseur Prevent kéint entloossen. VW a Prevent huet schonns zënter Jore Sträit em d'Präisser an 2018 gouf de Fournisseur dunn entlooss.

De Magasinn Business Insider huet de leschte Weekend am Juli Ausschnëtter vun den Opname verëffentlech. De Medien no ass vu Verstéiss géint d'Kartellrecht, Falschaussoen a méiglech Aktien-Insider-Transaktioune rieds. Business Insider no hätt VW sech och an der Opzeechnung mat Daimler a BMW ofgeschwat, wat dës awer dementéiere respektiv net confirméieren.

Prevent huet dunn de 27. Juli VW beschëllegt, sech illegal ofgeschwat ze hunn, ier de Fournisseur sollt entlooss ginn. Dëst géif aus den Opname vum Spioun ervirgoen. Prevent hätt awer näischt vun den Opname gewosst an déi och net an Optrag ginn.